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АНАЛІТИКА

Кредити на €127 мільярдів за програмою переозброєння SAFE зацікавили 18 країн ЄС

 

Станом на сьогодні 18 країн-членів ЄС висловили інтерес в отриманні позик на загальну суму 127 млрд євро в рамках оборонного інструменту SAFE (Security Action for Europe).

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

«Комісія вітає інтерес з боку Бельгії, Болгарії, Чехії, Естонії, Греції, Іспанії, Франції, Хорватії, Італії, Кіпру, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини та Фінляндії отримати доступ до кредитів у рамках інструменту Security Action for Europe (SAFE)», - повідомили в ЄК.

Очікується, що програма SAFE дозволить мобілізувати інвестиції у розмірі до 150 мільярдів євро.

Як повідомляв Укрінформ, міністр оборони Денис Шмигаль під час розмови з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом обговорив важливу роль України у системі європейської безпеки.

Він заявив, що Україна відкрита до тісного співробітництва з партнерами, що фінансуються в межах програми SAFE, і готова спільно розвивати технології, що довели свою ефективність на полі бою.

Єврокомісар з питань безпеки та космосу Андрюс Кубілюс під час візиту в США закликав американську сторону також взяти участь у закупівлі озброєння в України для оборонних потреб останньої за рахунок позик SAFE.

Речник Єврокомісії Тома Реньє заявив, що дев'ять країн-членів Євросоюзу вже подали офіційні заявки на отримання кредитів для подальшого інвестування в оборонне виробництво, зокрема в Україні, у межах програми SAFE, проте Єврокомісія очікує, що їхня кількість збільшиться принаймні до 20.
Ключові теги: ЄС
 

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