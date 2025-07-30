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АНАЛІТИКА

ВВП єврозони в II кварталі несподівано зріс на 0,1%, мінімум з кінця 2023 року

 

Економіка єврозони в другому кварталі 2025 року збільшилася на мінімальні з кінця 2023 року 0,1% порівняно з попередніми трьома місяцями, ідеться у звіті статистичного управління Європейського союзу, що представив попередні дані.

У річному вираженні ВВП єврозони зріс на 1,4%.

Експерти в середньому очікували, що обсяг ВВП у квітні-червні не зміниться у квартальному вираженні та збільшиться на 1,2% у річному, за даними Trading Economics.

У січні-березні економіка єврозони зросла на 0,6% порівняно з попереднім кварталом і на 1,5% у річному зіставленні.

ВВП Німеччини у другому кварталі скоротився на 0,1% відносно попереднього кварталу, як і ВВП Італії. Економіка Франції зросла на 0,3%, Іспанії - на 0,7% (максимум серед країн усього Євросоюзу).

Економіка ЄС у минулому кварталі збільшилася на 0,2% у поквартальному вираженні та зросла на 1,5% у річному, згідно з попередніми даними. Найгіршу динаміку з усіх країн блоку в поквартальному зіставленні продемонструвала Ірландія (-1%).

Це перша оцінка зміни ВВП із трьох. Другу оцінку буде опубліковано 14 серпня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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