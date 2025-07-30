У найбільшого російського експортера LNG – Новатеку –зменшились прибутки з початку року на понад 30%

Найбільший російський виробник зрідженого природного газу (LNG) Новатек скоротив чистий прибуток за міжнародними стандартами на 34% у першому півріччі 2025 року - до 225,7 млрд рублів (близько $2,53 млрд) із 341,7 млрд рублів ($3,84 млрд) за аналогічний період торік. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії.

Нормалізований показник EBITDA знизився на 1,9% - до 471,8 млрд рублів ($5,3 млрд) проти 480,7 млрд рублів ($5,4 млрд) у 2024 році.

Водночас виторг компанії зріс на 6,9% - до 804,3 млрд рублів ($9,04 млрд).

Чистий борг Новатеку скоротився на 22,5% і становив 108,4 млрд рублів ($1,2 млрд), тоді як капітальні інвестиції зменшилися на 37,4% - до 76,4 млрд рублів ($858 млн), порівнюючи зі 122 млрд рублів ($1,37 млрд) у першому півріччі минулого року.