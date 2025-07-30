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Франція вимагає виключення шампанського та інших вин з-під мит США у 15%
11:58 30.07.2025 |
Французька сторона домагається виключення шампанського та інших видів виноробної продукції зі списку товарів, щодо яких США запроваджують мита в 15%, повідомляє The Financial Times.
Згідно з виданням, досягнута між США і ЄС торговельна угода, про яку було оголошено в неділю, "спричинила паніку" в Брюсселі та Парижі щодо того, які види товарів можуть бути виключені з переліку продуктів, які обкладаються новими американськими митами.
Джерела FT в ЄС додали, що переговори між Вашингтоном і Брюсселем наразі тривають, зокрема з питання виключення алкогольних напоїв зі списку оподатковуваних митом товарів.
"Однак офіційні особи США сказали, що жодних винятків для міцних спиртних напоїв і вин, включно з шампанським, не буде", - пише видання.
За словами іншого співрозмовника газети, сторонам вдалося просунутися в питанні виключення з переліку міцних алкогольних напоїв, тема вин поки що обговорюється.
FT зазначає, що близько 30% французької експортованої алкогольної продукції надходить до США. Ініціативу Франції щодо забезпечення винятку для вин підтримала також Італія, яка, як наголошується в статті, є другою країною ЄС за обсягами експортованого алкоголю.
У неділю голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент США Дональд Трамп оголосили про укладення угоди щодо ставки в 15% на товари, що експортуються до США з ЄС. Водночас цією угодою передбачено як "нульові мита" на низку товарів, так і закупівлю енергоносіїв зі США на суму $750 млрд і озброєнь на суму $600 млрд.
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