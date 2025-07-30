Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція вимагає виключення шампанського та інших вин з-під мит США у 15%

 

Французька сторона домагається виключення шампанського та інших видів виноробної продукції зі списку товарів, щодо яких США запроваджують мита в 15%, повідомляє The Financial Times.

Згідно з виданням, досягнута між США і ЄС торговельна угода, про яку було оголошено в неділю, "спричинила паніку" в Брюсселі та Парижі щодо того, які види товарів можуть бути виключені з переліку продуктів, які обкладаються новими американськими митами.

Джерела FT в ЄС додали, що переговори між Вашингтоном і Брюсселем наразі тривають, зокрема з питання виключення алкогольних напоїв зі списку оподатковуваних митом товарів.

"Однак офіційні особи США сказали, що жодних винятків для міцних спиртних напоїв і вин, включно з шампанським, не буде", - пише видання.

За словами іншого співрозмовника газети, сторонам вдалося просунутися в питанні виключення з переліку міцних алкогольних напоїв, тема вин поки що обговорюється.

FT зазначає, що близько 30% французької експортованої алкогольної продукції надходить до США. Ініціативу Франції щодо забезпечення винятку для вин підтримала також Італія, яка, як наголошується в статті, є другою країною ЄС за обсягами експортованого алкоголю.

У неділю голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент США Дональд Трамп оголосили про укладення угоди щодо ставки в 15% на товари, що експортуються до США з ЄС. Водночас цією угодою передбачено як "нульові мита" на низку товарів, так і закупівлю енергоносіїв зі США на суму $750 млрд і озброєнь на суму $600 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7886
  0,0111
 0,03
EUR
 1
 48,2240
  0,4727
 0,97

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3933  0,02 0,06 41,9474  0,03 0,08
EUR 48,0193  0,22 0,46 48,7004  0,24 0,50

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7600  0,02 0,05 41,7800  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес