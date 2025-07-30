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РФ прагне створити «новий інтернет» навколо супердодатку Кремля
11:54 30.07.2025 |
Росія активно працює над створенням власної цифрової екосистеми, контролюючи ключові аспекти інтернет-діяльності своїх громадян через новий супердодаток - Max.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Оголошений у липні 2023 року, Max має стати національним месенджером РФ та платформою для комунікації, управління фінансами, отримання державних послуг та навіть участі в культурних заходах, таких як музичні фестивалі.
Цей крок є частиною ширшої стратегії Кремля, який прагне збільшити контроль над інтернет-простором та відмовитися від іноземних технологій. Зокрема, Путін розпорядився посилити обмеження на програмне забезпечення та послуги з "недружніх" країн.
Влада Росії також посилює контроль над онлайн-контентом, блокуючи доступ до популярних закордонних платформ і вводячи закони, які дозволяють штрафувати за пошук "екстремістських" матеріалів в інтернеті.
Супердодаток Max контролюється через компанію VK, яка, у свою чергу, належить "Газпрому" і пов'язана з державними структурами. Це дає Кремлю велику можливість для моніторингу та контролю онлайн-активності громадян. Max, не маючи наскрізного шифрування, може стати зручним інструментом для стеження за користувачами.
Цей розвиток є частиною політики Росії щодо цифрового суверенітету, де країна прагне позбутися залежності від іноземних технологічних компаній та створити свою власну онлайн-інфраструктуру, схожу на китайську модель інтернету.
Водночас, експерти зазначають, що навіть з урядовою підтримкою, Max, ймовірно, ще не зможе витіснити міжнародних конкурентів і стане спочатку лише інструментом для доступу до державних послуг.
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