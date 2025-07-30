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Трамп оголосив про можливі мита в розмірі до 25% на імпорт індійських товарів у США
10:54 30.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп повідомив, що якщо з Індією не буде укладено угоду, то мита на індійський імпорт можуть скласти до 25%.
"Так, я так думаю", - сказав він у відповідь на запитання журналіста, чи буде Індія платити мита в розмірі від 20% до 25%.
Трамп зустрівся з журналістами на борту президентського літака під час повернення до Вашингтона після візиту до Шотландії.
Президент пояснив: "Індія була хорошим другом, але Індія встановила набагато вищі тарифи, ніж будь-яка інша країна. Ви просто не можете так робити".
CNN нагадує, що торговий представник США Джеймісон Грір заявив CNBC у понеділок, що торговельна угода з Індією потребуватиме додаткових обговорень між двома країнами.
"Вони висловили велику зацікавленість у відкритті частини свого ринку, і ми, звичайно, готові продовжити переговори з ними. Але, я думаю, що нам потрібно з нашими індійськими друзями провести ще кілька раундів переговорів з цього питання, щоб зрозуміти, наскільки амбітними вони хочуть бути", - сказав чиновник.
За даними американського міністерства торгівлі, торік США імпортували товарів з Індії на $87 млрд, а Індія зі США на $42 млрд.
Основні товари, які США отримали з Індії, це фармацевтичні препарати, комунікаційне обладнання та одяг.
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