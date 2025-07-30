Трамп оголосив про можливі мита в розмірі до 25% на імпорт індійських товарів у США

Президент США Дональд Трамп повідомив, що якщо з Індією не буде укладено угоду, то мита на індійський імпорт можуть скласти до 25%.

"Так, я так думаю", - сказав він у відповідь на запитання журналіста, чи буде Індія платити мита в розмірі від 20% до 25%.

Трамп зустрівся з журналістами на борту президентського літака під час повернення до Вашингтона після візиту до Шотландії.

Президент пояснив: "Індія була хорошим другом, але Індія встановила набагато вищі тарифи, ніж будь-яка інша країна. Ви просто не можете так робити".

CNN нагадує, що торговий представник США Джеймісон Грір заявив CNBC у понеділок, що торговельна угода з Індією потребуватиме додаткових обговорень між двома країнами.

"Вони висловили велику зацікавленість у відкритті частини свого ринку, і ми, звичайно, готові продовжити переговори з ними. Але, я думаю, що нам потрібно з нашими індійськими друзями провести ще кілька раундів переговорів з цього питання, щоб зрозуміти, наскільки амбітними вони хочуть бути", - сказав чиновник.

За даними американського міністерства торгівлі, торік США імпортували товарів з Індії на $87 млрд, а Індія зі США на $42 млрд.

Основні товари, які США отримали з Індії, це фармацевтичні препарати, комунікаційне обладнання та одяг.