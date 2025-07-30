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Трамп може дозволити біженцям з України залишитися у США до закінчення війни
10:33 30.07.2025 |
Американський президент Дональд Трамп заявив, що українцям, які шукали притулку у США через російську агресію, можуть дозволити залишитися в країні до закінчення повномасштабної війни.
Про це він заявив під час спілкування із журналістами, передає журналіст DW у себе в соцмережі Х, пише "Європейська правда".
Один із журналістів запитав Трампа, чи дасть він дозвіл українцям у США залишитися в країні до закінчення повномасштабної російської війни. На що той відповів ствердно.
"Я думаю, що так. До нас приїхало багато людей з України, і ми працюємо з ними"", - сказав він.
Зазначимо, у січні після вступу Трампом на посаду, посадовці Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли мігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включно з ключовою ініціативою, що надає можливість в'їзду в країну для українців.
На початку квітня частина українців, які перебувають у США за гуманітарною програмою, отримали помилкові повідомлення на електронну пошту про анулювання їхнього статусу.
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