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АНАЛІТИКА

Канада розглядає можливість визнання Палестини - ЗМІ

 

Канада розглядає можливість визнання державності Палестини.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на власні джерела пише канадський суспільний мовник CBC News.

"Уряд Канади роздумує над визнанням державності Палестини і чи має цей крок мати певні умови", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що остаточного рішення поки ухвалено не було, але в середу відбудеться засідання уряду Канади, під час якого обговорюватиметься ситуація на Близькому сході.
 

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