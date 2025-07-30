Фінансові новини
- |
- 30.07.25
- |
- 14:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Іспанії пропонують збільшити термін декретної відпустки для обох батьків
10:20 30.07.2025 |
Уряд Іспанії планує надати додатковий тиждень відпустки у зв'язку з народженням дитини обом батькам, таким чином її тривалість становитиме 17 тижнів.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
«Іспанія рухається до фемінізму та рівності... і шляху назад не буде. Ми дивимося вперед», - сказала міністр праці Йоланда Діас.
Вона зазначила, що нині четверо з десяти чоловіків в Іспанії беруть відпустку по догляду за дитиною, і назвала це феміністичним досягненням.
Крім того, іспанський уряд схвалив рішення про два тижні додаткової оплачуваної відпустки, які можна брати до досягнення дитиною восьмирічного віку.
Ця пропозиція потребує схвалення парламенту.
Іспанія та Фінляндія - єдині країни ЄС, які пропонують обом батькам однакову повністю оплачувану відпустку у зв'язку з народженням дитини.
Кілька країн, зокрема Хорватія, Ірландія та Болгарія, пропонують довші декретні відпустки, ніж в Іспанії, але для матерів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія вимагає від України якнайшвидше призначити керівника БЕБ
|Мінекономіки здійснило поза конкуренцією 90% закупівель – Рахункова палата
|ЄС попередив Київ про зупинку фінансування, якщо не відновити незалежність НАБУ і САП
|Зеленський схвалив збільшення чисельності співробітників СБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|ВВП єврозони в II кварталі несподівано зріс на 0,1%, мінімум з кінця 2023 року
|У найбільшого російського експортера LNG – Новатеку –зменшились прибутки з початку року на понад 30%
|Японія надасть Україні технологічні рішення для дистанційного будівництва
|Франція вимагає виключення шампанського та інших вин з-під мит США у 15%
|РФ прагне створити «новий інтернет» навколо супердодатку Кремля
|Китай виплачуватиме $500 на рік сім'ям із дітьми до трьох років
Бізнес
|Amazon закриває ШІ-центр у Шанхаї через напруження між США і Китаєм
|Електромобілі Tesla отримають чипи AI6 від Samsung: сторони уклали контракт на $16,5 млрд
|ChatGPT Agent вказав, що він не робот і пройшов захист Cloudflare
|Mercedes випробовує твердотілі батареї: понад 1000 км ходу і менша вартість
|В Японії дозволили створення людських ембріонів із стовбурових клітин
|Lisuan G100: китайська відеокарта випередила NVIDIA RTX 4060
|В Києві затримали хакера, що керував одним з найбільших у світі форумів для кіберзлочинців