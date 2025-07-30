Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Іспанії пропонують збільшити термін декретної відпустки для обох батьків

 

Уряд Іспанії планує надати додатковий тиждень відпустки у зв'язку з народженням дитини обом батькам, таким чином її тривалість становитиме 17 тижнів.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

«Іспанія рухається до фемінізму та рівності... і шляху назад не буде. Ми дивимося вперед», - сказала міністр праці Йоланда Діас.

Вона зазначила, що нині четверо з десяти чоловіків в Іспанії беруть відпустку по догляду за дитиною, і назвала це феміністичним досягненням.

Крім того, іспанський уряд схвалив рішення про два тижні додаткової оплачуваної відпустки, які можна брати до досягнення дитиною восьмирічного віку.

Ця пропозиція потребує схвалення парламенту.

Іспанія та Фінляндія - єдині країни ЄС, які пропонують обом батькам однакову повністю оплачувану відпустку у зв'язку з народженням дитини.

Кілька країн, зокрема Хорватія, Ірландія та Болгарія, пропонують довші декретні відпустки, ніж в Іспанії, але для матерів.
Ключові теги: Іспанія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7886
  0,0111
 0,03
EUR
 1
 48,2240
  0,4727
 0,97

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3933  0,02 0,06 41,9474  0,03 0,08
EUR 48,0193  0,22 0,46 48,7004  0,24 0,50

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7600  0,02 0,05 41,7800  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес