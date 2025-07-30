В Іспанії пропонують збільшити термін декретної відпустки для обох батьків

Уряд Іспанії планує надати додатковий тиждень відпустки у зв'язку з народженням дитини обом батькам, таким чином її тривалість становитиме 17 тижнів.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

«Іспанія рухається до фемінізму та рівності... і шляху назад не буде. Ми дивимося вперед», - сказала міністр праці Йоланда Діас.

Вона зазначила, що нині четверо з десяти чоловіків в Іспанії беруть відпустку по догляду за дитиною, і назвала це феміністичним досягненням.

Крім того, іспанський уряд схвалив рішення про два тижні додаткової оплачуваної відпустки, які можна брати до досягнення дитиною восьмирічного віку.

Ця пропозиція потребує схвалення парламенту.

Іспанія та Фінляндія - єдині країни ЄС, які пропонують обом батькам однакову повністю оплачувану відпустку у зв'язку з народженням дитини.

Кілька країн, зокрема Хорватія, Ірландія та Болгарія, пропонують довші декретні відпустки, ніж в Іспанії, але для матерів.