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Острівна країна Тувалу переселиться в Австралію, а громадянство стане віртуальним

Острівна країна Тувалу переселиться в Австралію, а громадянство стане віртуальним

 

Острівна держава Тувалу в Тихому океані стикається з загрозою повного затоплення через підвищення рівня Світового океану. Уряд країни розпочав першу в історії планову міграцію всього населення до Австралії.

Тувалу складається з дев'яти коралових атолів у Тихому океані. Середня висота території країни складає 2 метри, а максимальна - близько 5 метрів над рівнем моря. Через підвищення рівню Світового океану, за прогнозами екологів, більша частина островів опиниться нижче рівня моря уже через 25 років. У відповідь на це, уряд розпочав програму з переселення усієї країни. Досягнуті угоди з Австралією дозволяють тувальцям безперешкодно жити на території найменшого континенту впродовж року з можливістю продовження цього терміну, а також користуватися усіма державними програмами (освіта, лікування, пенсії) на рівні з рештою населення. Схожі домовленості досягнуто і з іншими сусідніми країнами, перш за все Новою Зеландією і Фіджі. Популярність цієї ідеї серед тувальців дуже висока - з 11 000 населення, заявки на міграцію уже подали 8 750. Не усім одночасно дозволять виїзд, планується що щороку буде виїжджати 4% населення.

Через особливості розташування вглибині Тихого океану, Тувалу і зараз насилу виживає. Великі циклони знищують майже усі будинки і дерева на островах, після урагану "Бебе" країну відбудовували з міжнародною допомогою. Останні роки в країні немає придатних до вживання ґрунтових вод і населення п'є зібрану дощову воду.

У 2022 році уряд запустив програму "цифрової держави". Створюється цифрова копія Тувалу - зберігаються зразки мови, історії, культури, звичаїв, проводиться 3D-картографування і фільмування щоб зберегти свою ідентичність навіть після фізичного переселення. Вводиться віртуальне громадянство - населення буде вважатися громадянами Тувалу навіть якщо фізично у цієї країни більше не залишиться території. Так само буде функціонувати і уряд країни. Цю ініціативу вже підтримало 25 країн-сусідів Тувалу.

Цей процес є унікальним прикладом того, як зміни клімату можуть змусити країну шукати нову домівку, а сучасні технології дають нові методи відповідати на такі виклики.
За матеріалами: gagadget.com
 

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