Китай — лідер відновлюваної енергетики, три чверті проєктів будують саме там

Наразі близько трьох чвертей всіх нових проєктів з вітрової та сонячної енергетики у світі будує Китай.

Згідно із новим звітом Global Energy Monitor (GEM), Китай лідує у світі за обсягами впровадження джерел відновлювальної енергетики. У країні вже ведеться будівництво 510 ГВт потужностей, а загальна проєктна потужність згодом має сягнути 1,3 ТВт.

На початок 2025 року діючі потужності вітрової та сонячної енергетики на території Піднебесної вже сягнули 1,4 ТВт, що дорівнює 44% від загальносвітового показника і перевищує сумарну потужність ЄС, США та Індії разом узятих.

У першому кварталі цього року вітрова та сонячна енергетика забезпечила 22,5% електроенергії країни, вперше обігнавши потужності теплової енергетики. Більша частина нещодавно побудованих потужностей у Китаї припадає на централізовані комунальні проєкти, особливо у північних та західних регіонах, таких як Сіньцзян та Внутрішня Монголія, де зосереджено майже 40% запланованих сонячних та вітрових потужностей країни.

Тільки протягом 2024 року у Китаї ввели в роботу 278 ГВт сонячної та 46 ГВт вітрової енергії. У той же час для Китаю все більшого значення набуває морська вітроенергетика. З менш ніж 5 ГВт у 2018 році потужність морської вітроенергетики зросла до 42,7 ГВт до березня 2025 року, що становить більше половини всіх морських вітроенергетичних потужностей, що будуються у світі.

Ця технологія користується особливою популярністю у прибережних провінціях, таких як Цзянсу та Гуандун. У цих регіонах також реалізуються пілотні ініціативи щодо інтеграції морської вітроенергетики з важкою промисловістю та виробництвом екологічно чистого водню.

Однак, попри стрімкий розвиток, морська вітроенергетика зіштовхується із труднощами. Після поступового припинення державних субсидій у 2021 році щорічний приріст потужностей знизився, а потім почав поступово зростати.

Наразі морська вітроенергетика Китаю вже досягла показника у 67 ГВт. При цьому близько 40% нових проєктів перебуває на стадії розробки. Нові пілотні проекти спрямовані на інтеграцію морської вітроенергетики з перспективними технологіями, такими як підводні центри обробки даних та пряма електрифікація промислових комплексів. Очікується, що цього року нові потужності вводитимуться в експлуатацію рекордними темпами, а розширення сонячної та вітрової енергетики в Китаї змінює світовий енергетичний ландшафт.