Митні ставки в США досягли найвищого рівня за 90 років

Дональд Трамп підвищив мита на іноземні товари в США до найвищого рівня з часів до Другої світової війнои, реалізуючи свою масштабну протекціоністську політику.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Від початку його другого терміну в січні президент оголосив низку мит, що підняли ефективний рівень мит в країні до приблизно 17,3%, за оцінками Бюджетної лабораторії Єльського університету.

Це число, яке враховує останню угоду, укладену з ЄС на вихідних, наближає загальний рівень мит в США до 20 відсотків, які були зафіксовані під час широкомасштабних підвищень мит після прийняття Закону Смута-Хоулі 1930 року.

Час перебування Трампа на посаді відзначався погрозами підвищити мита, які пізніше скасовувались або змінювались. Втім, на цей момент він уклав угоди, які фіксують високі мита на майже 45 відсотків всіх імпортів у США. Ця митна стіна може спричинити перепланування світової торгівлі.

"Трамп створив нову еру торгівельного протекціонізму США, який зрештою відлунюватиме по всій глобальній торговій системі", - сказав Есвар Прасад, професор політики торгівлі та економіки в університеті Корнелла.

Хаотичний запуск торгової політики Трампа супроводжувався серією розворотів, а також винятками для критичних товарів і секторів, оскільки країни поспішали вести переговори з Вашингтоном.

У квітні Трамп змушений був призупинити найбільші рівні своїх "взаємних" мит після того, як вони викликали потрясіння на світових фондових ринках і різке падіння вартості американських казначейських облігацій.

З початку другого терміну Трамп уклав обмежені угоди або запропонував значні винятки для країн, на товари яких припадало 60 відсотків імпорту до США, що підпадали під взаємні мита, таким чином послабивши повний вплив на найбільші митні ставки, які він погрожував ввести.

Це не стосується імпорту з Мексики та Канади, для яких діє окремий митний режим, спрямований на боротьбу з торгівлею фентанілом та забезпечення безпеки на кордоні.

Угода з ЄС є найбільшою з ряду швидких домовленостей, які Трамп охоче хвалив, хоча угоди з шістьма країнами та Брюсселем не досягли мети президента укласти 90 угод за 90 днів паузи по взаємних митах.

Окрім ЄС, Трамп надав тимчасове пом'якшення Великій Британії, Індонезії, Філіппінам, Японії та В'єтнаму.

Ринки позитивно відреагували на ці угоди, а світові лідери похвалили їх: Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії, назвала угоду з ЄС "проривом", який надав "впевненість у часи невизначеності".

Однак вони залишили країни, що уклали угоди, з набагато вищими митами на їхні товари, ніж до початку другого терміну Трампа.

Ефективний рівень мит в США на рівні 17,3 відсотка, згідно з останньою оцінкою Єльського університету, є найвищим з 1935 року, коли він складав 17,5 відсотка. Це число може зростати, якщо Трамп виконає свою загрозу накласти повні взаємні мита на країни, які не укладуть з ним угоду до 1 серпня.