Нові мита Трампа починають впливати на ціни в Штатах - ЗМІ

У той час, як адміністрація Дональда Трампа вводить нові мита на імпорт, виробники й роздрібні торговці у США починають перекладати додаткове навантаження на гаманці американських споживачів, як би не заперечували це в Білому домі.

Про це пише в вівторок агентство Reuters, передає Укрінформ.

«Упродовж весни великі та роздрібні торговці, а також виробники споживчих товарів попереджали, що мита на імпорт тиснутимуть на їхній бізнес, та змусять їх обирати між нижчими доходами та перекладанням витрат на клієнтів»,- зауважує видання.

Тепер компанії чітко дають зрозуміти, що вони готові перекладати тягар на американських споживачів.

У цьому зв'язку наводяться конкретні приклади того, як ситуація виглядає на різних сегментах ринку. Зокрема, компанія Procter & Gamble (P&G), яка виробляє товари першої необхідності - від паперових рушників Bounty до засобів для миття Tide - виклала песимістичний прогноз на 2025 рік. Компанія розіслала повідомлення роздрібним торговцям, таким як мережа супермаркетів Walmart, що їй доведеться підняти ціни вже з наступного тижня приблизно на чверть своєї продукції, щоби компенсувати витрати на нові мита. Причому, в компанії намагаються заспокоїти, що ціни зростатимуть у межах однозначних чисел.

Хоча фондові індекси США цього року злетіли до рекордних максимумів завдяки масштабним інвестиціям у акції технологічних компаній, багато споживчих мереж зазнають труднощів. Так, після першої хвилі мит у квітні акції P&G впали на 19%; акції Nestle знизилися на 20%; PepsiCo втратили майже на 7%. На цьому тлі виробники споживчих товарів, продуктів харчування та напоїв відчувають низькі продажі.

Тим часом, багато компаній відправили більше товарів та сировини до США до того, як мита почали діяти. Економісти й аналітики вважають, що накопичення запасів допомогло відкласти підвищення цін до кінця року, і це пояснює, чому мита ще не відобразилися в поточних даних щодо інфляції в США.

За словами заступника генерального секретаря Міжнародної торгової палати Ендрю Вілсона, інфляція відчується, як тільки компанії вичерпають запаси, але це може статися не раніше четвертого кварталу цього року.

Тим часом, подальше підвищення цін лише поглибить занепокоєння інвесторів щодо того, як великі бренди справляються з поєднаним викликом ощадливих споживачів та значних витрат, створених торговельною війною Трампа.