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АНАЛІТИКА

Експорт нафти з Росії впав порівняно з минулим роком, - Bloomberg

 

У перші сім місяців 2025 року Росія експортувала на 4% нафти менше, ніж за цей самий період 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Росія з початку 2025 року знизила експорт нафти приблизно на 140 тисяч барелів на добу порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальний обсяг втрат оцінюється майже в 30 мільйонів барелів. Порівняно з 2023 роком зниження становить близько 7%. Також відзначено невелике скорочення переробки нафти на російських НПЗ.

Як зазначає Bloomberg, після початку вторгнення в Україну Москва засекретила дані про видобуток, тому саме морський експорт залишається основним показником реальних продажів нафти за кордон.

За версією видання, скорочення можуть бути пов'язані зі спробами Росії компенсувати перевиробництво в рамках угоди ОПЕК+. Ситуація може прояснитися в жовтні, коли РФ, за планом, отримає можливість збільшити видобуток.

Крім того, поставки можуть опинитися під ще більшим тиском: президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити вторинні мита проти Росії.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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