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Експорт нафти з Росії впав порівняно з минулим роком, - Bloomberg
09:12 30.07.2025 |
У перші сім місяців 2025 року Росія експортувала на 4% нафти менше, ніж за цей самий період 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Росія з початку 2025 року знизила експорт нафти приблизно на 140 тисяч барелів на добу порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальний обсяг втрат оцінюється майже в 30 мільйонів барелів. Порівняно з 2023 роком зниження становить близько 7%. Також відзначено невелике скорочення переробки нафти на російських НПЗ.
Як зазначає Bloomberg, після початку вторгнення в Україну Москва засекретила дані про видобуток, тому саме морський експорт залишається основним показником реальних продажів нафти за кордон.
За версією видання, скорочення можуть бути пов'язані зі спробами Росії компенсувати перевиробництво в рамках угоди ОПЕК+. Ситуація може прояснитися в жовтні, коли РФ, за планом, отримає можливість збільшити видобуток.
Крім того, поставки можуть опинитися під ще більшим тиском: президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити вторинні мита проти Росії.
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