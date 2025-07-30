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«Час для неправильних інтерпретацій минув» – Держдеп про новий дедлайн Трампа для РФ
08:57 30.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп був терплячим у питанні війни Росії проти України, і цю терплячість могли неправильно тлумачити, заявила речниця Державного департаменту Теммі Брюс.
«Він [Трамп] скоротив [50-денний] термін, бо знав, що там відбувається. Трамп був терплячим, і деякі люди могли це неправильно витлумачити. Думаю, час для неправильних інтерпретацій минув», - сказала вона на брифінгу 29 липня.
Речниця додала, що оголошений Трампом новий дедлайн, до якого російський лідер Володимир Путін має погодитися на мирні переговори, може змінитися.
«У вас може не бути навіть 10 днів, це може змінитися», - сказала Теммі Брюс.
29 липня Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні», інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви.
«І я не знаю, чи це вплине на Росію, тому що він (Путін - ред.), очевидно, хоче продовжувати війну. Але ми збираємося запровадити мати й різні інші заходи. Це може вплинути на них», - додав президент США.
28 липня президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори, оскільки, на його думку, «він уже знає відповідь» на його пропозиції і те, що станеться.
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв після цього заявив, що такі слова президента США наближають його до війни з РФ.
«Кожен новий ультиматум - це загроза і крок до війни. Не між Росією й Україною, а з його власною країною», - написав Медведєв у соцмережі X.
У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.
«Ми залишаємося відданими мирному процесу для вирішення конфлікту навколо України і забезпечення наших інтересів у ході цього врегулювання», - зазначив Пєсков.
50 днів Трамп надав Путіну 14 липня, виступивши з жорсткою критикою на адресу Росії й особисто Путіна за небажання досягти миру. Трамп, за його словами, готовий запровадити санкції, насамперед високі мита щодо самої Росії й тих країн, які купують у неї енергоносії. Держсекретар Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News зазначив, що, зокрема, без підтримки Китаю, який закуповує у Росії нафту, Путін «не міг би витримати цієї війни».
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