Трамп дозволив Nvidia продати 300 тисяч чипів Китаю

Nvidia розмістила замовлення на 300 000 чіпів H20 у тайванської TSMC минулого тижня через сильний попит з Китаю, який змусив американську компанію змінити своє рішення і не покладатися лише на наявні запаси.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Цього місяця адміністрація Трампа дозволила Nvidia відновити продажі графічних процесорів H20 (GPU) до Китаю, скасувавши фактичну заборону, введену в квітні, що мала на меті утримати передові ШІ чіпи від потрапляння до рук китайців через побоювання за національну безпеку.

Nvidia розробила чіп H20 спеціально для китайського ринку після того, як в кінці 2023 року США наклали експортні обмеження на інші свої AI чіпи. Чіп H20 має меншу обчислювальну потужність порівняно з H100 від Nvidia або новою серією Blackwell, що продаються на ринках поза Китаєм.

Нові замовлення у TSMC нададуть до існуючих запасів 600 000-700 000 чіпів H20, згідно з джерелами, які не були уповноважені коментувати ці дані та побажали залишитися анонімними.

Для порівняння, Nvidia продала близько 1 мільйона чіпів H20 у 2024 році, за даними американської дослідницької компанії SemiAnalysis.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявив під час поїздки до Пекіна цього місяця, що рівень замовлень на H20 визначить, чи буде знову запущене виробництво, додавши, що будь-яке відновлення постачання займе дев'ять місяців.

Після поїздки Хуанга The Information повідомило, що Nvidia повідомила своїм клієнтам, що у компанії є обмежені запаси H20 і немає негайних планів відновити виробництво чіпів.

Nvidia потрібно отримати експортні ліцензії від уряду США для постачання чіпів H20. У середині липня компанія заявила, що отримала запевнення від влади, що ці ліцензії будуть надані найближчим часом.

Міністерство торгівлі США ще не схвалило ці ліцензії, повідомили одне з джерел та третє джерело.

У понеділок Nvidia відмовилася коментувати нові замовлення або статус своїх заявок на ліцензії. TSMC також відмовилася коментувати ситуацію. Міністерство торгівлі США не відповіло на запит щодо коментарів.

Nvidia попросила китайські компанії, які хочуть придбати чіпи H20, подати нову документацію, зокрема прогнози обсягів замовлень від клієнтів, повідомили одне з джерел та четверте джерело.

