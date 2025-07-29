Таїланд оцінив збитки від конфлікту з Камбоджею у понад $300 мільйонів

Економічні збитки Таїланду від п'ятиденного конфлікту з Камбоджею попередньо оцінюються у понад 10 мільярдів батів (307,88 мільйонів доларів США), проте ця сума може зрости.

Про це, як повідомляє Reuters, заявив міністр фінансів Таїланду Пічай Чунхаваджира, передає Укрінформ.

За словами глави Мінфіну, йдеться про витрати на евакуацію та майнову шкоду.

Міністр заявив, що уряд Таїланду планує виділити 25 мільярдів батів (771 мільйон доларів США) для пом'якшення наслідків конфлікту. Кошти будуть спрямовані, зокрема, на будівельні, ремонтні роботи тощо.

«Цього може бути недостатньо, і нам, можливо, доведеться шукати додаткові кошти», - сказав він, додавши, що початкова оцінка збитків не враховує втрати від перебоїв у торгівлі.

Мінфін також оголосив про різні заходи допомоги людям та підприємствам, які постраждали внаслідок конфлікту. Державні банки пропонують, зокрема, відстрочку погашення кредитів, кредити під низький процент, варіанти рефінансування та звільнення від сплати комісійних.

Передбачається також продовження термінів подання податкових декларацій та сплати податків до вересня, податкові пільги на ремонтні витрати - до 100 тисяч батів для будинків та 30 тисяч батів для транспортних засобів, зазначив Пічай.

Крім того, уряд виділив 100 мільйонів батів кожній постраждалій провінції, проте ця сума, за словами міністра, може бути збільшена.