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Російська металургія фіксує обвал прибутків на тлі санкцій і дорогих кредитів
17:33 29.07.2025 |
Російські сталеливарні компанії зафіксували різке погіршення фінансових результатів через падіння попиту, високі ставки кредитів і санкції, що обмежують експорт.
Про це пише The Moscow Times.
Магнітогорський металургійний комбінат відзвітував про падіння прибутку у 9 разів за перше півріччя 2025 року - до 5,6 млрд рублів (62 млн доларів). Виручка скоротилася на третину. Грошовий потік компанії став від'ємним: у другому кварталі витрати перевищили надходження на 4,9 млрд рублів (приблизно 55 млн доларів).
Схожі проблеми повідомила і "Северсталь" - негативний грошовий потік у 29,1 млрд рублів (приблизно 323 млн доларів) та падіння виручки на 16% рік до року. Чистий прибуток компанії обвалився удвічі - до 15,5 млрд рублів (приблизно 172 млн доларів). Попит на сталь у Росії скоротився на 15% цього року після зниження на 6% роком раніше.
Гендиректор "Северсталі" Олександр Шевельов заявив, що другий квартал став "вкрай складним для галузі". За його оцінкою, через слабкий попит сталевари можуть не реалізувати до 6 млн тонн продукції - майже 10% торішнього виробництва. Прогноз внутрішнього попиту на 2025 рік становить близько 39 млн тонн проти 43-45 млн тонн роком раніше.
Міністр промисловості Антон Аліханов у червні повідомив, що уряд розглядає можливість податкових пільг для сталеливарних компаній і зміну формули акцизу на рідку сталь. Аналітики ПСБ вважають, що відновлення ринку можливе не раніше кінця 2025 - початку 2026 року.
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