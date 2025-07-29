Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Російська металургія фіксує обвал прибутків на тлі санкцій і дорогих кредитів

 

Російські сталеливарні компанії зафіксували різке погіршення фінансових результатів через падіння попиту, високі ставки кредитів і санкції, що обмежують експорт.

Про це пише The Moscow Times.

Магнітогорський металургійний комбінат відзвітував про падіння прибутку у 9 разів за перше півріччя 2025 року - до 5,6 млрд рублів (62 млн доларів). Виручка скоротилася на третину. Грошовий потік компанії став від'ємним: у другому кварталі витрати перевищили надходження на 4,9 млрд рублів (приблизно 55 млн доларів).

Схожі проблеми повідомила і "Северсталь" - негативний грошовий потік у 29,1 млрд рублів (приблизно 323 млн доларів) та падіння виручки на 16% рік до року. Чистий прибуток компанії обвалився удвічі - до 15,5 млрд рублів (приблизно 172 млн доларів). Попит на сталь у Росії скоротився на 15% цього року після зниження на 6% роком раніше.

Гендиректор "Северсталі" Олександр Шевельов заявив, що другий квартал став "вкрай складним для галузі". За його оцінкою, через слабкий попит сталевари можуть не реалізувати до 6 млн тонн продукції - майже 10% торішнього виробництва. Прогноз внутрішнього попиту на 2025 рік становить близько 39 млн тонн проти 43-45 млн тонн роком раніше.

Міністр промисловості Антон Аліханов у червні повідомив, що уряд розглядає можливість податкових пільг для сталеливарних компаній і зміну формули акцизу на рідку сталь. Аналітики ПСБ вважають, що відновлення ринку можливе не раніше кінця 2025 - початку 2026 року.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7886
  0,0111
 0,03
EUR
 1
 48,2240
  0,4727
 0,97

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3693  0,01 0,02 41,9157  0,02 0,04
EUR 48,2411  0,44 0,91 48,9450  0,42 0,86

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7800  0,02 0,06 41,8000  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес