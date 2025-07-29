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Інфляційні очікування в єврозоні знизилися до 2,6%, оновивши мінімум з початку року
17:23 29.07.2025 |
Інфляційні очікування серед споживачів у єврозоні в червні знизилися до мінімуму з початку року, йдеться в повідомленні Європейського центрального банку (ЄЦБ).
Інфляція в найближчі 12 місяців, як очікується, становитиме 2,6%, свідчать дані щомісячного опитування ЄЦБ, проведеного серед 19 тис. споживачів. У травні показник перебував на позначці 2,8%.
Інфляційні очікування на горизонті трьох років залишилися на рівні 2,4%, на п'ять років - на позначці 2,1%.
Як повідомлялося, споживчі ціни в єврозоні в червні збільшилися на 2% у річному вираженні. Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з 1,9% у травні і збіглася з цільовим рівнем ЄЦБ. Керівництво регулятора вважає, що інфляція залишиться приблизно на цьому рівні в середньостроковій перспективі.
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