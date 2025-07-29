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Українську акустичну систему виявлення дронів хочуть розгорнути у Литві
16:57 29.07.2025 |
У Литві планують розгорнути українську акустичну систему виявлення дронів. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил країни генерал Раймундас Вайкшнорас в ефірі LRT.
Такою інформацією він поділився під час обговорення інциденту 28 липня, коли у повітряному просторі Литви зафіксували безпілотник невстановленого типу. Це не перша подібна ситуація - 10 липня з Білорусі до Литви також залетів БПЛА моделі "Гербера".
У контексті запровадження акустичної системи виявлення дронів Головнокомандувач ЗС Литви заявив, що "цього року є початок - виділено гроші на придбання". До кінця року буде проведено тестування та випробування.
"...і, як сьогодні згадував командувач Повітряних сил, наступного року буде таке інтенсивніше впровадження цих систем. Вони вже були відомі з минулої осені, проте трохи затягнулися процедурні моменти, оскільки це, можна сказати, українська система, яку потрібно було ще адаптувати нам до впровадження наших американських систем, через чутливі речі", - пояснив Раймундас Вайкшнорас.
Як відомо, насамперед в Україні використовують кілька систем. Наприклад, є проєкт ZVOOK - це мережа акустичних датчиків для виявлення повітряних об'єктів. На його офіційному сайті сказано, що мережа допомагає звичайним системам протиповітряної оборони виявляти і відбивати атаки маловисотних крилатих ракет та безпілотників противника, попереджати цивільне населення.
Крім того, є система акустичної детекції FENEK. Мережа її пристроїв може знаходити як повітряні (БПЛА, вертольоти), так і наземні (транспортні засоби, вибухи, гучна розмова, незаконна лісозаготівля) загрози.
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