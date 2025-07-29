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АНАЛІТИКА

МВФ поліпшив прогноз зростання глобальної економіки на 2025 р. на 0,2 в.п., до 3%

 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив на 0,2 в.п. прогноз зростання глобальної економіки на поточний рік: підвищення становитиме - до 3% з 2,8% (у квітні фонд, навпаки, знижував свою оцінку на 0,5 в.п., з 3,3%), на 2026 рік - на 0,1 в.п., до 3,1% (у квітні оцінка знижувалася на 0,3 в.п., до 3%).

Такі дані містяться в оновленому липневому огляді світової економіки (World Economic Outlook Update. Global Economy: Tenuous Resilience amid Persistent Uncertainty), опублікованому фондом у вівторок.

Як зазначає МВФ, оновлена оцінка відображає, зокрема, сильніше, ніж очікувалося, стимулювання напередодні підвищення тарифів, нижчі, ніж було оголошено у квітні, середні ефективні тарифні ставки США, поліпшення фінансових умов, зокрема завдяки ослабленню долара, і фіскальну експансію в деяких великих юрисдикціях.

"Після безпрецедентного підвищення тарифів, запроваджених щодо решти світу у квітні, США частково змінили курс, призупинивши підвищення тарифів для більшості своїх торговельних партнерів. Це, а також деескалація торговельної напруженості з Китаєм у травні дозволили несуттєво знизити ефективну ставку тарифу США з 24% до приблизно 17%. Незважаючи на ці позитивні зміни, тарифи залишаються історично високими, а світова політика залишається вкрай невизначеною, оскільки лише деякі країни досягли повноцінних торговельних угод. Це скромне зниження торговельної напруженості, яким би крихким воно не було, сприяло стійкості світової економіки", - зазначає головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гурінша, слова якого наводяться в матеріалах фонду.

Прогноз щодо глобальної інфляції на 2025 рік знижено на 0,1 в.п., до 4,2% (у попередньому огляді оцінка споживчих цін підвищувалася на 0,1 в.п., до 4,3%). Очікування щодо 2026 року не змінилися - 3,6%.

Фонд зберіг прогноз щодо інфляції в країнах із розвиненою економікою у 2025 році - 2,5%, на 2026 рік знизив оцінку на 0,1 п.п., до 2,1%. Прогноз щодо країн із ринком, що формується, і країн, що розвиваються, знижено на 0,1 п.п. щорічно, до 5,4% і 4,5%, відповідно.

Оцінку зростання обсягу світової торгівлі на 2025 рік було підвищено на 0,9 в.п., до 2,6% після квітневого зниження до 1,7% з 3,2%. Прогноз на 2026 рік, навпаки, знизили на 0,6 в.п., до 1,9% з 2,5% (у січні фонд очікував зростання на 3,3%).

МВФ дещо поліпшив прогноз зниження середньої ціни нафти 2025 року - на 13,9% (раніше - на 15,5%), до $68,18/барр. (було $66,94/барр., ідеться про середньоарифметичне значення вартості трьох різних бенчмарків - Brent, WTI і Dubai). У 2026 році, за прогнозом фонду, ціна знизиться на 5,7% (раніше - на 6,8%) - до $64,33 (раніше - $62,38).

ІНШІ КРАЇНИ

Прогноз зростання економік країн із ринком, що формується, і країн, що розвиваються, у 2025 році підвищено на 0,4 в.п., до 4,1%, у 2026 році - на 0,1 в.п., до 4%. Оцінку зростання розвинених країн МВФ підвищив на 0,1 в.п. щороку, до 1,5% у поточному році, і до 1,6% у 2026 р.

Фонд підвищив на 0,8 в.п. прогноз зростання економіки Китаю 2025 року - до 4,8% (у квітні він знижував оцінку зростання на 0,6 в.п.). У 2026 році зростання ВВП країни становитиме, за оцінкою МВФ, 4,2%, раніше воно оцінювалося ним у 4%.

Підвищено оцінку зростання ВВП Індії - у 2025 році на 0,2 в.п., до 6,4%, у 2026 році на 0,1 в.п., до 6,4%. Прогноз щодо Бразилії підвищено на 0,3 в.п. у поточному році, до 2,3%, і на 0,1 в.п. у 2026 році - до 2,1%.

Фонд підвищив прогноз зростання ВВП США - на 0,1 в.п., до 1,9% (у квітні, навпаки, знижував прогноз на 0,9 в.п.). У 2026 році зростання в США очікується на 2% проти 1,1%, прогнозованих у квітні.

Також МВФ поліпшив свій прогноз зростання економіки країн єврозони - на 0,2 в.п., до 1%, на 2026 рік залишив оцінку незмінною - 1,2%.

У Німеччині фонд очікує поточного року зростання на 0,1 в.п. (у квітні прогнозував нульове зростання, а спочатку очікував зростання 2025 року на 1,3%, потім знижував свою оцінку до 0,8% і 0,3%). У 2026 році, на думку фонду, зростання німецької економіки становитиме 0,9% (оцінка не змінилася).

Прогноз щодо Іспанії на 2025-2026 рр. залишився колишнім - 2,5% і 1,8%. Для ВВП Франції оцінка також збереглася - 0,6% і 1%, відповідно. Щодо економіки Італії прогноз на 2025 рік підвищено на 0,1 в.п., до 0,5%, у 2026 році, як і раніше, прогнозується зростання на 0,8%.

МВФ також підвищив оцінку зростання ВВП Великої Британії - на 0,1 в.п., до 1,2%, прогноз на 2026 рік залишився на рівні 1,4%.

Прогноз щодо економіки Японії підвищили на 0,1 в.п. у поточному році, до 0,7%, і знизили на 0,1 в.п., до 0,5% у 2026 році.

Водночас МВФ значно знизив свій прогноз зростання російської економіки 2025 року - до 0,9% з 1,5% - після незначного його підвищення у квітні (на 0,1 в.п., з 1,4%).

Таким чином, оцінка фонду нижча за діапазон прогнозу Банку Росії, який очікує зростання ВВП РФ у 2025 році на 1-2%, а також суттєво нижча за квітневий прогноз Мінекономрозвитку в базовому сценарії - 2,5%.

Прогноз щодо зростання російської економіки на 2026 рік трохи поліпшено - до 1% з 0,9%, що потрапляє в інтервал прогнозу ЦБ (0,5%-1,5%), але нижчий за оцінку Мінекономрозвитку в 2,4%.
За матеріалами: Економічна правда
 

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