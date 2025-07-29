Трамп заявив Стармеру, що податки на нафту Північного моря занадто високі

Президент США Дональд Трамп закликав прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера активніше видобувати нафту в Північному морі й розкритикував податкову політику Лондона щодо викопних видів палива.

Як зазначає Bloomberg, у дописі на своїй платформі Truth Social Трамп написав, що податки у Британії є «настільки високими, що це не має жодного сенсу», і закликав «якнайшвидше стимулювати буровиків», щоб країна могла «заробити величезні гроші» й водночас знизити вартість енергії для споживачів.

За даними організації Offshore Energies UK, у басейні Північного моря залишається щонайменше 12 млрд барелів нафтового еквівалента вуглеводневих ресурсів. На сьогодні нафтовидобувні компанії мають плани на 4 млрд барелів, що перебувають на різних стадіях готовності. Ще 2-3 млрд барелів можуть стати доступними до 2050 року за умови впровадження сприятливої політики.

На тлі переходу Великої Британії до зеленої енергетики, зокрема відновлюваних джерел та атомної енергії, уряд лейбористів заявив, що не видаватиме нових ліцензій на розробку нафтових і газових родовищ у Північному морі, хоча раніше видані дозволи залишаються чинними. Минулого року податок на надприбутки нафтовиків було підвищено з 35% до 38%, чим доведено загальне фіскальне навантаження на сектор до 78%.

«Північноморська нафта - це справжній СКАРБ для Великої Британії. Але податки настільки високі, що це просто безглуздо, - написав Трамп. - Фактично уряд сказав нафтовикам: «ви нам не потрібні». Стимулюйте буріння якнайшвидше. Це мільярдні прибутки для Британії й значно нижчі ціни на енергію для її громадян».

Попри спроби підкреслити конструктивні відносини, під час п'ятиденного візиту Трампа до Шотландії розбіжності з прем'єром проявилися публічно. Під час спільного виступу на гольф-курорті Трампа у Тьорнберрі американський лідер закликав Стармера знизити податки, скоротити імміграцію й боротися зі злочинністю, якщо той хоче перемогти на наступних виборах популіста Найджела Фараджа.

Також Трамп розкритикував мера Лондона Садіка Хана (члена Лейбористської партії), а вітряки назвав «дуже дорогими й потворними», що викликало публічний захист енергополітики з боку Стармера.

«Ми віримо в енергетичний мікс, і очевидно, нафта й газ залишаться з нами ще надовго», - наголосив британський прем'єр.