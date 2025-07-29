Reuters: Три країни Перської затоки компенсують втрату нафти з РФ у разі санкцій США

Три країни Перської затоки - Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Кувейт - мають достатні резервні потужності, щоб оперативно збільшити видобуток нафти, якщо Дональд Трамп виконає свої погрози щодо вторинних санкцій. Про це пише енергетичний оглядач Reuters Рон Буссо.

За оцінками Буссо, Саудівська Аравія може додатково видобувати 2,3 млн барелів на добу протягом 90 днів, ОАЕ - 900 000, а Кувейт - 600 000 барелів. Це дозволить їм швидко компенсувати частину ринку у разі переривання постачань російської нафти.

Вторинні санкції США, націлені на експорт російської нафти, можуть змусити ключових покупців скоротити імпорт.

Індія, яка у червні була найбільшим імпортером російської нафти морем (1,5 млн барелів на добу), веде напружені торговельні переговори зі США і, ймовірно, не захоче поглиблювати конфлікт із Вашингтоном.

Натомість Китай, який у червні купував близько 2 млн барелів на добу російської нафти, навряд чи змінить свої закупівлі, бо вже опинився під кількома рівнями американських тарифів і вважає відносини з Москвою стратегічними.

Але навіть якщо Китай і далі експортуватиме російську нафту, ціна знизиться, що вдарить по доходах Кремля.

Експорт нафти й газу приносить від 30% до 50% доходів федерального бюджету РФ. Тому Кремль може вдатися до жорстких кроків у відповідь.

За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, світовий попит на нафту у 2025 році зросте на 700 000 барелів на добу, що є найнижчим показником з 2009 року.

Водночас пропозиція зросте на 2,1 млн барелів, зокрема, завдяки збільшенню видобутку країнами ОПЕК+, які з квітня почали згортати скорочення виробництва.