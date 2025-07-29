У США офіційно оголосили про створення першої трансконтинентальної залізниці в країні

Американські залізничні гіганти Union Pacific та Norfolk Southern оголосили про злиття, яке дасть старт першій справжній трансконтинентальній залізниці в США. Про це йдеться у заяві компаній на сайті Union Pacific.

Згідно з умовами угоди, Union Pacific придбає Norfolk Southern у рамках угоди "акції + готівка". Вартість Norfolk Southern оцінена в $85 млрд, а сукупна вартість об'єднаної компанії - понад $250 млрд.

"Це історична подія для всієї галузі. Угода трансформує логістику США, посилить американське виробництво та згенерує нові можливості для економіки й працівників, не втрачаючи жодного профспілкового робочого місця", - заявив CEO Union Pacific Джим Вена.

Після злиття нова компанія з'єднає понад 50 000 миль колій у 43 штатах, обслуговуватиме майже 100 портів та забезпечить суцільний маршрут від Східного до Західного узбережжя США.

У релізі зазначається, що компанія стане сильним конкурентом канадським перевізникам і поверне частину обсягів вантажоперевезень до США. Виробники отримають швидший і дешевший доступ до нових логістичних маршрутів, особливо у складних регіонах, як-от долина Огайо чи басейн річки Міссісіпі. Крім того, об'єднана мережа відкриє шлях для більшої інтеграції з глобальною торгівлею - доступ до 10 міжнародних хабів та близько 100 портів.

Акціонери Norfolk Southern отримають 1 акцію Union Pacific і $88,82 готівкою за кожну свою акцію. Сукупна вартість угоди - $320 за акцію, що на 25% вище за середню ринкову ціну.

Очікується, що об'єднана компанія:

* матиме доходи у $36 млрд на рік;

* EBITDA - $18 млрд, а вільний грошовий потік - $7 млрд;

* отримає щорічну синергію на рівні $2,75 млрд;

* забезпечить зростання прибутку на акцію вже з другого року після злиття.

Угоду ще мають затвердити регулятори, акціонери та Surface Transportation Board (STB). Подачу документів компанії планують здійснити протягом наступних шести місяців. Завершення транзакції заплановане на початок 2027 року.

Штаб-квартира нової компанії буде в Омасі, штат Небраска.