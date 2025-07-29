Фінансові новини
- |
- 29.07.25
- |
- 16:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Українці відкрили в Польщі понад 600 ІТ-компаній під час повномасштабної війни
14:35 29.07.2025 |
За час від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Польщі відкрилося 610 українських IT-компаній.
Це утричі більше, ніж у середньому у довоєнні роки, повідомляє галузеве видання DOU із посиланням на дані платформи "Опендатабот".
Так, упродовж 5 років до повномасштабної війни українці реєстрували у Польщі в середньому по 76 ІТ-компаній на рік. А впродовж 2022-2025 років цей показник зріс до 195 IT-компаній щороку.
Найбільший сплеск реєстрації українцями ІТ-компаній у Польщі припав на 2022 рік - тоді заснували 249 компаній. У наступні роки цей показник зменшувався: до 189 у 2023 році, 147 - у 2024 році та 66 - за перше півріччя 2025 року.
Більше половини компаній зареєстрували у Мазовецькому воєводстві, зокрема у Варшаві. На другому місці - Малопольське воєводство (Краків), а на третьому - Нижньосілезьке (Вроцлав).
Переважна більшість зареєстрованих українцями ІТ-компаній у Польщі мають невеликий капітал. Так, у понад 80% (495 з 610) компаній він становить менше 10 тисяч злотих (близько $2700), ще 68 компаній (приблизно 11%) мають капітал у межах 10-50 тисяч злотих і лише 6 компаній задекларували капітал понад 500 тисяч злотих.
Загалом, станом на липень 2025 року, в Польщі зареєстровано понад 29 000 компаній, бенефіціарами яких є громадяни України. Більше 13 тисяч із них були відкриті після 24 лютого 2022 року. Загалом українці заснували 6% усіх нових компаній у країні за останні 3,5 роки.
За оцінками DOU, 39% українських айтівців, які виїхали за кордон, перебувають у саме Польщі. Половина з них залишаються оформленими в Україні, решта працюють за польським законодавством. Середня зарплата айтівця тут $3500, а у фахівців із досвідом понад 5 років - $5000.
Що відбувається в українському ІТ-секторі?
За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.
Однак у 2023 році експорт українських IT-послуг зменшився на 8,4% - до $6,7 млрд.
У 2024 році експорт ІТ-послуг з України впав ще на 4% і становив $6,45 мільярда.
Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський схвалив збільшення чисельності співробітників СБУ
|Зеленський призначив колишню депутатку Заліщук послом України в Швеції
|Трамп: Новий дедлайн для РФ щодо українського врегулювання становитиме 10-12 днів
|Зеленський підписав закон про реформу АРМА, необхідний для отримання коштів Ukraine Facility
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Трамп заявив Стармеру, що податки на нафту Північного моря занадто високі
|Reuters: Три країни Перської затоки компенсують втрату нафти з РФ у разі санкцій США
|У США офіційно оголосили про створення першої трансконтинентальної залізниці в країні
|Українці відкрили в Польщі понад 600 ІТ-компаній під час повномасштабної війни
|Індійські НПЗ розширюють джерела закупівлі нафти
|ПІІ в Китай у I півріччі впали на 15,2% - до $59 млрд
Бізнес
|В Японії дозволили створення людських ембріонів із стовбурових клітин
|Lisuan G100: китайська відеокарта випередила NVIDIA RTX 4060
|В Києві затримали хакера, що керував одним з найбільших у світі форумів для кіберзлочинців
|Трамп змінив курс та погрожує заблокувати TikTok у США, якщо Китай не погодить продаж сервісу
|Volkswagen втратив півтора мільярда доларів через мита Трампа
|Лише за пів року хакери вкрали криптовалют на понад $3 млрд
|Китайські автовиробники завойовують Європу — вже попереду Ford, майже наздогнали Mercedes