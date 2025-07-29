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АНАЛІТИКА

Індійські НПЗ розширюють джерела закупівлі нафти

 

Індійські нафтопереробники розглядають можливість диверсифікації частини закупівель нафти у напрямку, відмінному від москви, після нових санкцій Європейського Союзу, пише Bloomberg.

Згідно з даними трейдерів, індійські НПЗ зараз ширше охоплюють джерела постачань, купуючи нафту з таких країн, як Азербайджан, Нігерія й Об'єднані Арабські Емірати.

«Індія, найбільший імпортер російської нафти, можливо, починає відходити від залежності від москви після нової хвилі обмежень ЄС, запроваджених на тлі війни в Україні», - пише агентство.

Також зазначається, що світовий нафтовий ринок наразі оцінює наслідки нових санкцій ЄС, які включають обмеження проти великої індійської нафтопереробної компанії з російською часткою, зниження цінової «стелі» й заборону імпорту нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти.

Серед останніх закупівель - державна компанія Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. придбала нафту для постачання з кінця серпня до вересня у порт «Нью-Мангалор». Це оперативніше, ніж зазвичай, зазначили трейдери. Зрештою НПЗ придбав близько 1,3 млн барелів азербайджанської нафти - сорту, який зазвичай не імпортують індійські переробники.

Також Hindustan Petroleum Corp. закупила західноафриканські сорти, зокрема Bonny Light, Egina і Qua Iboe з Нігерії. Крім того, приватна компанія Reliance Industries Ltd. придбала еталонну нафту Murban з Абу-Дабі - преміальний сорт, який зазвичай дорожчий за звичну для компанії важку нафту з росії й Близького Сходу.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Індія
 

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