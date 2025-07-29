Збитки Аерофлоту через кібератаку оцінюють до $50 млн, період відновлення – близько року

З огляду на затримки рейсів, втрату даних клієнтів, втрату довіри та штрафи, збитки від кібератаки білоруських хакерів на російський Аерофлот оцінюють в діапазоні $10-50 млн. Про це повідомив провідний аналітик відділу моніторингу ІБ "Спікател" Олексій Козлов, пише російський Forbes.

За словами Козлова, в оцінку збитків входять не лише прямі витрати на відновлення систем, а й втрати від зупинки продажів, знищення даних клієнтів, падіння довіри, штрафи від регуляторів і компенсації пасажирам.

Крім цього, якщо зачеплені критичні системи на кшталт Sabre (система бронювання квитків), Exchange (внутрішня корпоративна пошта) та CRM, масштаби проблеми можуть швидко зрости.

Козлов зазначив, що відновлення після такої атаки зазвичай триває від кількох тижнів до пів року, а повна стабілізація може зайняти до року, якщо знищено інфраструктуру та відсутні резервні копії.

Гендиректор російської компанії "Нейроінформ" Олександр Дмитрієв також вважає, що повне відновлення після такої атаки може зайняти близько року, оскільки потрібно не тільки усунути її наслідки, але й нейтралізувати загрозу повторення.

Партнер практики "Операційна ефективність" Strategy Partners Денис Твєрской оцінив фінансовий і репутаційний збиток Аерофлоту як значний.

"Акції Аерофлоту протягом дня впали більш ніж на 4%, а з урахуванням недавніх проблем із затримками рейсів в аеропортах репутація авіаперевізника сильно постраждала", - наголосив Твєрський. Він оцінює збитки від кібератаки в межах $20-50 млн.

Загалом через кібератаку Аерофлоту довелося відмінити або затримати 42% рейсів 28 липня. З проблемами зіткнулися близько 20 000 людей.