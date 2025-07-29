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Держава взяла повний контроль над інтернетом у Киргизстані
12:57 29.07.2025 |
У Киргизстані запроваджують річну державну монополію на міжнародний інтернет-трафік та забороняють доступ до сайтів з порнографією.
Про це повідомляється в указі президента.
Президент Киргизстану Садыр Жапаров підписав указ, яким на період з 15 серпня 2025 року до 14 серпня 2026 року вводиться повна державна монополія на передачу та маршрутизацію міжнародного інтернет-трафіку.
На цей час компанія ЕлКат отримає ексклюзивне право на управління міжнародними потоками даних у країні та транзит через її територію. Також їй передадуть сто відсотків акцій компанії Акнет, що забезпечує інтернетом більшість вищих навчальних закладів Киргизстану.
Інші провайдери, які працюють з міжнародним трафіком, повинні протягом двох місяців перевести свої договори на співпрацю з ЕлКат. Уряд пояснює це рішення необхідністю впорядкування трафіку та підвищення ефективності цифрової інфраструктури.
Того ж дня підписано закон, який забороняє доступ до сайтів, що містять порнографічний контент. Відтепер провайдери та власники вебресурсів зобов'язані блокувати такі матеріали на території республіки. Метою документа названо захист моральних цінностей та духовного здоров'я суспільства.
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