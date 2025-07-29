Закупівля ЄС у США енергоносіїв на $750 млрд на практиці нереалізована - ЗМІ

Угоду із закупівлі Євросоюзом енергоносіїв у США на суму $750 млрд, про яку домовилися минулої неділі американський президент Дональд Трамп і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, реалізувати майже не представляється можливим, повідомляє у вівторок європейський портал Politico.

"Наразі Брюссель надав мізерну інформацію про те, як саме будуть здійснюватися закупівлі. Однак обмеження на поставки зі США, технічні перешкоди і слабкі повноваження ЄС щодо імпортних угод означають, що досягти цілей буде надзвичайно складно незалежно від специфіки угоди", - інформує видання.

Співрозмовники Politico з-поміж аналітиків ринку пояснили, що цифри, які фігурують в угоді США-ЄС, "абсолютно неправдоподібні", оскільки 2024 року ЄС витратив на імпорт енергоносіїв 375 млрд євро, до того ж тільки 76 млрд із них - на імпорт зі США. Щоб досягти бажаного результату, ЄС доведеться відмовитися від інших поставок - наприклад, вигіднішого з погляду логістики газу з Норвегії.

Водночас загальний обсяг експорту нафти і газу США за 2024 рік склав $166 млрд.

За інформацією Politico, ЄС зараз закуповує у США лише 12% від загальних обсягів нафти та іншого палива.

За словами експертів, втіленню планів у життя перешкоджають також технічні труднощі: європейські нафтопереробні заводи не здатні впоратися з таким обсягом ресурсів.

Напередодні член Єврокомісії з торгівлі Марош Шефчович заявив, що ЄС готовий до цих закупівель, і в комісії вважають, що цифра в $750 млрд досяжна.

"Закупівлі американських енергоносіїв диверсифікують наші джерела поставок і сприятимуть енергетичній безпеці Європи", - зазначила в неділю після зустрічі з Трампом фон дер Ляєн.

Вона пояснила, що цей крок сприятиме зусиллям Євросоюзу щодо заміни нафти та скрапленого природного газу з РФ енергоносіями від інших постачальників.

У неділю фон дер Ляєн і Трамп оголосили про укладення угоди щодо ставки мита в 15% на товари, що експортуються до США з ЄС. Водночас цією угодою передбачено як "нульові мита" на низку товарів, так і закупівлю енергоносіїв зі США на суму $750 млрд і озброєнь на суму $600 млрд.