Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС дозволив транзит казахстанського вугілля через російські порти, попри санкції

 

Європейський Союз дозволи транзит вугілля з Казахстану через російські порти, попри санкції проти Росії. Про це у вівторок повідомило Міністерство торгівлі й інтеграції Казахстану.

У лютому 2025 року Євросоюз у межах 16-го пакета санкцій заборонив будь-які операції з низкою російських портів. Це створило загрозу для експорту казахстанського вугілля до Європи, оскільки балтійський порт Усть-Луга традиційно використовувався як ключовий транзитний пункт.

"За підсумками проведених переговорів у межах 18-го пакета санкцій європейською стороною внесені поправки, що передбачають виключення з-під заборони угод з певними російськими портами для транзиту казахстанського вугілля", - повідомило міністерство.

Євросоюз - ключовий експортний ринок для казахстанського вугілля. Протягом 2022-2024 роках його частка становила від 45% до 54,3% від загального експорту вугілля з обсягами з обсягами від 4,4 до 6,1 млн тонн щорічно.

У січні-травні 2025 року експорт в ЄС скоротився до 1,6 млн тонн, або 38,5% від загального обсягу експорту казахстанського вугілля. У Казахстані сподіваються, що падіння показників буде тимчасовим.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7997
  0,0173
 0,04
EUR
 1
 48,6967
  0,2848
 0,58

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3693  0,01 0,02 41,9157  0,02 0,04
EUR 48,2411  0,44 0,91 48,9450  0,42 0,86

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7800  0,02 0,06 41,8000  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес