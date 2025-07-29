ЄС дозволив транзит казахстанського вугілля через російські порти, попри санкції

Європейський Союз дозволи транзит вугілля з Казахстану через російські порти, попри санкції проти Росії. Про це у вівторок повідомило Міністерство торгівлі й інтеграції Казахстану.

У лютому 2025 року Євросоюз у межах 16-го пакета санкцій заборонив будь-які операції з низкою російських портів. Це створило загрозу для експорту казахстанського вугілля до Європи, оскільки балтійський порт Усть-Луга традиційно використовувався як ключовий транзитний пункт.

"За підсумками проведених переговорів у межах 18-го пакета санкцій європейською стороною внесені поправки, що передбачають виключення з-під заборони угод з певними російськими портами для транзиту казахстанського вугілля", - повідомило міністерство.

Євросоюз - ключовий експортний ринок для казахстанського вугілля. Протягом 2022-2024 роках його частка становила від 45% до 54,3% від загального експорту вугілля з обсягами з обсягами від 4,4 до 6,1 млн тонн щорічно.

У січні-травні 2025 року експорт в ЄС скоротився до 1,6 млн тонн, або 38,5% від загального обсягу експорту казахстанського вугілля. У Казахстані сподіваються, що падіння показників буде тимчасовим.