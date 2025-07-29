У Трампа заборонили зупинку президента Тайваню в Нью-Йорку через Китай, - FT

Адміністрація Трампа відмовила президенту Тайваню Лай Цзін-де в дозволі зупинитися в Нью-Йорку дорогою до Центральної Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як пише видання, у серпні Лай планував проїхати через США дорогою до Парагваю, Гватемали та Белізу, які визнають Тайвань як державу. Однак, за словами трьох джерел, Сполучені Штати заборонили Лаю відвідувати Нью-Йорк по дорозі. Це сталося після того, як Китай висловив заперечення.

Зокрема, Лай звернувся до Heritage Foundation, консервативного аналітичного центру у Вашингтоні, з проханням прийняти його на заході в Нью-Йорку під час його поїздки. Також він планував відвідати Даллас.

Однак, за словами трьох джерел, США заборонили Лаю відвідувати Нью-Йорк дорогою. Водночас незрозуміло, чи відмова була лише в дозволі відвідати Нью-Йорк, чи президенту взагалі заборонили транзит через Сполучені Штати.

Сама ситуація сталася після того, як Китай висловив Вашингтону заперечення з приводу цього візиту. Зазначається, що Пекін регулярно виступає проти візитів лідерів Тайваню до США, які не мають офіційних дипломатичних відносин із Тайбеєм.

Раніше 2023 року адміністрація Байдена дозволила тодішньому президенту Цай Інвень зупинитися в Нью-Йорку дорогою до Белізу та Гватемали.

Експертка з Китаю і Тайваню з German Marshall Fund Бонні Глейзер заявила, що рішення США свідчать про те, що президент Дональд Трамп хоче уникнути роздратування Пекіна, поки тривають торговельні переговори і готується план можливого саміту з Сі Цзіньпіном.

"Трампу слід протистояти тиску КНР, а не поступатися йому. Даючи зрозуміти, що деякі аспекти відносин США з Тайванем підлягають обговоренню, Трамп послабить стримування і додасть Сі сміливості домагатися додаткових поступок щодо Тайваню", - додала вона.

Тим часом у понеділок офіс Лая опублікував заяву, в якій сказано, що в найближчому майбутньому він не планує виїжджати за кордон.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, рішення не їхати було ухвалено після того, як Лаю повідомили, що йому не дозволять відвідати Нью-Йорк.

Війна за Тайвань

Зазначимо, що в ЗМІ все частіше піднімається тема можливої війни між США і Китаєм за Тайвань. Зокрема, КНР вважає острів своєю територією, однак влада Тайваню з точкою зору Пекіна не згодна.

На тлі того, що війна таки можлива, сам Тайвань і в тому числі інші проводять військові навчання.

Так, наприклад, в липні стало відомо, що США і союзники проводять рекордні навчання в Австралії, готуючись до можливої війни з Китаєм.