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АНАЛІТИКА

Мерц: Угода з США завдасть значної шкоди економіці Німеччини

 

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) заявив, що нещодавно укладена торговельна угода між Європейським Союзом і Сполученими Штатами, яка передбачає 15-відсотковий митний тариф на більшість імпорту з ЄС, завдасть "значної шкоди" експортно орієнтованій економіці Німеччини. Виступаючи після засідання урядового кабінету з питань безпеки в Берліні у понеділок, 28 липня, Мерц назвав результат найкращим із можливих за наявних обставин.

"Я не задоволений цим результатом у сенсі, що "це добре". Але я скажу, що, з огляду на вихідну позицію, яку ми мали зі Сполученими Штатами, більшого досягнути просто не було можливо", - цитує його Reuters. "Німецька економіка зазнає значної шкоди від цих тарифів", - вказав Мерц, цитує dpa.

Водночас Мерц висловив подяку Європейській комісії за "невтомні переговори" з американськими колегами, в яких брали участь, зокрема, уряди Німеччини, Франції та Італії. "Я особисто не очікував більшого, ніж цей результат", - сказав він.

Мерц: Наслідки відчує не лише Європа, а й США

Водночас Мерц зазначив, що наслідки угоди відчуватимуться не лише у Німеччині і Європі, але й в США. На його думку, це призведе до підвищення інфляції й до загального порушення трансатлантичної торгівлі. "Ці тарифи, на моє тверде переконанння, також не в інтересах Сполучених Штатів Америки", - сказав Мерц, додавши, що час покаже ширші наслідки.

Торговельна угода, укладена 27 липня, встановлює 15-відсоткий митний тариф на більшість товарів з ЄС, що надходять до США. Це нижче за 30 відсотків, про які спочатку говорив президент США Дональд Трамп, але значно перевищує початкові сподівання на угоду з нульовими митами, пише dpa.

Зокрема, мита на європейський автопром, ключовий сектор економіки Німеччини, знижено до 15 відсотків. Однак на окремі товари, як-от алюміній і сталь, тарифи залишилися на рівні 50 відсотків.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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