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АНАЛІТИКА

Пхеньян про можливість саміту Кіма з Трампом: США мають визнати ядерний статус КНДР

 

Сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина і член ЦК Трудової партії Кім Йо Чжон заявила, що Сполучені Штати повинні визнати статус КНДР як держави з ядерною зброєю, якщо Вашингтон хоче відновити прямий діалог із Пхеньяном та зустрічі на найвищому рівні.

Про це йдеться в її заяві, опублікованій північнокорейським державним інформагентством KCNA, передає Укрінформ.

«Не хочу заперечувати того, що особисті стосунки між главою нашої держави та нинішнім американським президентом непогані, але якщо США мають намір використати особисті контакти з вищим керівництвом КНДР з метою денуклеаризації, то такі відносини не можуть сприйматись інакше, як глузування з візаві», - сказала Кім, коментуючи заяви президента Дональда Трампа про необхідність поновлення контактів Вашингтона з Пхеньяном та його добрі особисті стосунки з лідером КНДР.

За її словами, потрібно враховувати, що зараз 2025 рік, а не 2018-й чи 2019-й, коли Кім Чен Ин і Трамп провели перші зустрічі, і сьогодні ніхто не повинен заперечувати реальність чи неправильно її розуміти.

«Визнання незворотності статусу КНДР як ядерної держави та того факту, що її можливості й геополітичне середовище радикально змінилися, має бути передумовою для майбутньої взаємодії», - зазначила сестра північнокорейського диктатора.

«Якщо Сполучені Штати не зможуть прийняти змінену реальність, то можливість зустрічі між лідерами КНДР і США залишиться лише бажанням американської сторони», - додала вона.

Трамп за першої своєї каденції провів у червні 2018 року в Сінгапурі зустріч із Кімом, що стала першим в історії самітом лідерів Сполучених Штатів і Північної Кореї. Тоді Пхеньян взяв на себе зобов'язання щодо денуклеаризації КНДР в обмін на гарантії безпеки Вашингтона.

У лютому 2019 року у в'єтнамському Ханої відбувся другий саміт, що завершився повним провалом після того, як Кім заявив Трампу про неприйнятність відмови його країни від ядерної зброї.
Ключові теги: США, КНДР
 

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