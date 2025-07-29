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Наслідки санкцій: Індійський НПЗ "Роснєфті" відключили від сервісів Microsoft
23:57 28.07.2025 |
Індійська нафтопереробна компанія Nayara Energy, в якій має частку російська "Роснєфть", повідомила про початок судового розгляду проти компанії Microsoft: американський виробник програмного забезпечення раптово та в односторонньому порядку перекрив Nayara доступ до ключових послуг.
Про це пише The Moscow Times із посиланням на повідомленні нафтопереробника.
"Наразі Microsoft обмежує доступ Nayara Energy до власних даних, інструментів і продуктів компанії, незважаючи на те, що вони були придбані згідно з повністю оплаченими ліцензіями", - сказано в повідомленні.
Раніше джерела Reuters розповіли, що Nayara змінила генерального директора після того, як попередній пішов у відставку у зв'язку з санкціями Європейського Союзу, які торкнулися компанії.
Nayara - один із двох приватних експортерів пального в Індії, 49,1% його акцій належить "Роснєфті". Nayara Energy експлуатує нафтопереробний завод потужністю 400 тис. барелів на добу та має у власності майже 7 тис. точок із продажу палива по всій Індії. Компанія також зводить інтегрований нафтохімічний завод поруч зі своїм нафтопереробним заводом.
Як повідомлялося, до схваленого країнами ЄС 18 липня 18 пакета санкцій проти Росії увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості.
Зокрема, ЄС запровадив заборону на імпорт нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти. Втім, пізніше стало відомо, що ця заборона набуде чинності лише з 21 січня 2026 рокуі не поширюватиметься на імпорт нафтопродуктів з Норвегії, Великої Британії, США, Канади та Швейцарії.
Водночас Nayara Energy, що управляє другим за величиною в Індії нафтопереробним заводом, було включено до списку індивідувальних санкцій ЄС.
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