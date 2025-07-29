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АНАЛІТИКА

ЗМІ дізнались, чому ЄС погодився на торгову угоду зі США

 

Кілька посадовців Європейського Союзу, відповідальних за переговори щодо торгової угоди з США, яка була підписана в неділю, вважають, що вона є найменш поганим варіантом з усіх можливих.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації Bloomberg.

Хоча офіційно торговими питаннями ЄС займається Європейська комісія, угода між її президенткою Урсулою фон дер Ляєн і президентом США Дональдом Трампом, відповідно до якої США введуть 15-відсоткові мита на більшість європейських імпортних товарів, була сформована національними урядами, які зв'язали руки переговірникам.

Головною перешкодою, з якою стикалися переговірники ЄС протягом усього процесу, було те, що національні уряди, особливо ключові у Берліні та Парижі, не були готові ризикувати економічними втратами, щоб змусити Трампа піти на поступки.

Сама фон дер Ляєн не зробила нічого, щоб протистояти цьому, і швидко відступила від початкової мети ЄС - досягнення взаємовигідної та збалансованої угоди.

Вона назвала угоду "найкращим, що ми могли отримати".

Джерела агентства розповіли, що тиждень тому посланцям ЄС було сказано, що вони мають два варіанти: погодитися на 15-відсоткові мита, запропоновані Трампом, або вжити заходів у відповідь. Але послів попередили, що для ефективної відповіді ЄС повинен бути готовий діяти спільно і готовий до болючих наслідків. Країни-члени не були готовими ні до того, ні до іншого.

Як зазначає агентство, протягом переговорів із США європейські столиці послідовно зосереджувалися на захисті своїх національних інтересів, а не на формуванні міцної європейської позиції, і шукали рішення, які б мінімізували короткострокові ризики для своїх ключових галузей.

Частково це пов'язано з політичною слабкістю Німеччини та Франції, де і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, і президент Емманюель Макрон стикаються з загрозою з боку правих популістів, готових використати будь-який удар по економіці як зброю, зазначається у публікації.

Ще одним аспектом є побоювання щодо залежності від США в питаннях безпеки та занепокоєнням, що Трамп може відповісти на торговельний тиск скороченням підтримки України в її боротьбі проти російської агресії.

Також у публікації йдеться, що Єврокомісія комісії зіткнулася зі шквалом вимог від країн-членів ЄС про виключення ряду товарів зі списку, що підлягають митам у відповідь. Більшість запитів були продиктовані національними інтересами, а не прагненням виробити єдину позицію Європи.

За словами джерел, якби Комісія задовольнила всі ці прохання, у списках би нічого не залишилось.

Крім того, Мерц неодноразово закликав до швидкої і простої угоди, не уточнюючи, що це означає, і в приватних бесідах скаржився на те, що посадовці ЄС загрузли в деталях.
 

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