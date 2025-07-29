США могли вперше за 17 років перемістити ядерну зброю до Великої Британії — Bloomberg

Сполучені Штати могли перемістити ядерну зброю до Великої Британії - уперше з 2008 року, - щоб надіслати сигнал главі рф володимиру путіну.

Про це пише Bloomberg із посиланням на аналітиків у сфері оборони та дані з відкритих джерел.

Інформаційне агентство зазначає, що 16 липня американський літак C-17 здійснив переліт зі складу ядерної зброї, розташованої в штаті Нью-Мексико, до авіабази в британському місті Лейкенгіт. Літак не приховував свій рух і, як припускається, міг доставити термоядерні бомби B61-12.

Старший науковий співробітник Тихоокеанського форуму Вільям Альберк звернув увагу, що літак не пролітав над територією жодної іншої країни, а до перельоту залучили Першочергові сили ядерної авіації (PNAF) ВПС США.

На думку Альберка, рішення залишити увімкненим пристрій для відстежування польотів свідчить про те, що США хотіли показати росії, що вони не скорочують свій ядерний потенціал у Європі.

Директор Проєкту ядерної інформації Федерації американських вчених Ганс Крістенсен так само вважає, що «є вагомі ознаки» повернення ядерної зброї США до Великої Британії.

Представники НАТО відмовилися від коментарів. Самі США та Велика Британія не розголошують статус чи розташування своєї ядерної зброї. Однак, згідно з бюджетними документами Міністерства оборони США, у Лейкенгіті вже кілька років ведуться роботи зі створення «гарантійних» об'єктів - цим терміном Пентагон описує безпеку зберігання ядерної зброї, пояснює Bloomberg.

Ще у червні Велика Британія оголосила про придбання щонайменше десятка нових винищувачів F-35A, здатних нести ядерні бомби B61-12. А наприкінці липня Міністерство оборони країни заявило, що «ядерне стримування НАТО також спирається на ядерну зброю США, розгорнуту в Європі, і допоміжні можливості та інфраструктуру, надані союзниками».