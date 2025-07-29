У Росії «ліг» сервіс держпослуг - ЗМІ

У Росії в понеділок, 28 липня, перестав працювати єдиний портал державних послуг «Госуслуги».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Moscow Times.

Найбільша кількість скарг надійшла з Москви (23%) та Санкт-Петербурга (11%).

Також про проблеми з «Госуслугами» повідомляють мешканці Ямало-Ненецького автономного округу, Нижегородської, Калузької, Тверської та Свердловської областей.

Основні скарги пов'язані з недоступністю сайту, помилками при завантаженні сторінок та неможливістю увійти до особистого кабінету.

Майже 60% користувачів повідомили про проблеми з веб-версією, ще 23% - з мобільним додатком. Через збій люди не можуть оперативно отримати довідки чи оформити документи.

Терміни відновлення роботи сервісу невідомі.