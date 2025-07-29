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АНАЛІТИКА

Вугільна криза у Росії: експорт до Китаю впав більше ніж на 30%

 

У першій половині 2025 року експорт російського вугілля до Китаю впав на 25% у вартісному вираженні, а в другому кварталі темпи падіння лише прискорилися - до 34% рік до року. Про це йдеться в аналізі Центру економічного прогнозування Газпромбанку, пише російське видання Коммерсант.

Китай був ключовим покупцем вугілля з РФ, але частка російського вугілля в імпорті Китаю за рік скоротилася з 23% до 18%. Це стало додатковим ударом по російській галузі, яка втратила ринки Євросоюзу через санкції.

Аналітики пояснюють скорочення постачань одразу кількома чинниками:

* падінням попиту з боку Китаю;
* високими логістичними витратами;
* зміцненням рубля;
* дорогими кредитами, що знижують рентабельність експорту.

На цьому фоні вугледобувна галузь Росії поглиблюється в кризу. Зі 179 підприємств, які працювали на початку 2024 року, понад 50 - під загрозою закриття, заявляв заступник міністра енергетики РФ.

За даними Міненерго РФ, збитки російських вугільників у 2024 році вже досягли 112,6 млрд рублів (приблизно $1,2 млрд), і лише за перші п'ять місяців 2025 року наблизилися до цієї позначки. До кінця року втрати можуть сягнути 300-350 млрд рублів - це сума, співмірна з бюджетами окремих російських регіонів.

Щоб стримати обвал, 25 липня уряд РФ ухвалив постанову про підтримку вугільної галузі, але деталей документа поки не розкривають.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Китай, Росія
 

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