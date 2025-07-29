Нідерланди готуються до дій РФ у разі розміщення в себе спецтрибуналу

Нідерланди, які готові розмістити на своїй території майбутній спецтрибунал щодо злочину агресії проти України, прораховують повʼязані з цим ризики, зокрема і безпекові.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє De Telegraaf.

В уряді Нідерландів лунають попередження, що в разі прийняття спецтрибуналу ризики для безпеки будуть співставні з тими, що виникають під час великих міжнародних самітів - наприклад, слід враховувати можливість кібератак Росії.

За словами нідерландського міністра закордонних справ Каспара Вельдкампа, існують ризики для пенітенціарної системи, оскільки в країні вже немає місця для увʼязнених, а також для безпеки.

Він додав, що уряд Нідерландів протягом найближчих місяців розгляне можливість обʼєднати компоненти майбутнього трибуналу - судове переслідування, розміщення та утримання звинувачених - в окремому місці.

Зі слів глави МЗС Нідерландів також випливає, що інші держави долучаться до фінансування спецтрибуналу.

"При цьому будуть також детально проаналізовані фінансові наслідки як для Нідерландів як країни, що приймає, так і для країн, що надають підтримку, і будуть зроблені необхідні підготовчі кроки для ухвалення рішення в Раді міністрів після літа", - пообіцяв Вельдкамп.

Нагадаємо, угода про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії була підписана в будівлі Ради Європи у Страсбурзі 25 червня під час першого візиту президента Володимира Зеленського в цю організацію.

Майбутній Спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави, яке зазвичай захищене персональними імунітетами, але винесення вироків буде можливим лише після втрати ним посад.