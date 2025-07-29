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АНАЛІТИКА

Прем'єр Іспанії підтримує торгову угоду між ЄС і США, але «без особливого ентузіазму»

 

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що підтримує укладену між ЄС і США торгову угоду, але "без особливого ентузіазму".

Заяву іспанського прем'єра наводить El Pais, повідомляє "Європейська правда".

Санчес зазначив, що цінує зусилля Європейської комісії, а також "конструктивну позицію" її президентки Урсули фон дер Ляєн на переговорах з президентом США Дональдом Трампом.

"Але я роблю це без особливого ентузіазму. Європа повинна активізуватися в усіх сферах, у стратегічній автономії, у торговельних відносинах з іншими країнами... Ми повинні диверсифікувати наші торговельні відносини, робити це з регіональними блоками, які хочуть домовитися з Європою, як у випадку з МЕРКОСУР", - сказав він.

Раніше торгову угоду розкритикували угорський прем'єр Віктор Орбан і очільник уряду Франції Франсуа Байру.

Нагадаємо, 27 липня після перемовин у шотландському Торнбері США та ЄС оголосили про укладення рамкової торговельної угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Це стало підсумком багатьох місяців перемовин на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30% з 1 серпня, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.

Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".

Ключові теги: Іспанія, ЄС
 

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