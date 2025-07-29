Акції газових компаній США злетіли після угоди з ЄС

Акції американських компаній, які експортують скраплений природний газ, зросли до 9% на передторгових торгах у понеділок після підписання енергетичної угоди між ЄС і США.

Про це пише Reuters.

Євросоюз погодився закупити СПГ зі США на 750 мільярдів доларів протягом трьох років у рамках масштабного торговельного пакту. Щорічний обсяг закупівель сягне 250 мільярдів.

На тлі цієї новини котирування компаній NextDecade, Venture Global і Cheniere Energy піднялися на 7-8,8%. Також зросли акції Expand Energy та EQT Corp - на 1,6% і 3% відповідно. Інвестори очікують зростання експорту та доходів виробників.

США стали найбільшим у світі постачальником СПГ у 2023 році, випередивши Австралію та Катар. Попит з Європи залишається основним драйвером через енергетичну кризу та санкції проти Росії.

Згідно з угодою, більшість європейських товарів ввозитимуться до США з митом 15%, хоча раніше розглядалися ставки до 30%. Це позитивний сигнал для промислових секторів обох сторін.

Аналітики очікують, що збільшення експорту з США може знизити світові ціни на газ. Утім, наразі попит з боку ЄС стимулює розширення виробництва.