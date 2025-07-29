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Хакери заявили про атаку на російський «Аерофлот»
16:36 28.07.2025 |
Хакерські угруповання Silent Crow і "Білоруські кіберпартизани" заявили про атаку на російський "Аерофлот". У заяві, опублікованій у понеділок, 28 липня, стверджується, що було повністю скомпрометовано та знищено внутрішню IT-інфраструктуру авіакомпанії.
"Разом з колегами з Кіберпартизани BY, заявляємо про успішне проведення тривалої та масштабної операції, в результаті якої було повністю скомпрометовано та знищено внутрішню IT-інфраструктуру "Аерофлоту", - йдеться у Telegram-каналі Silent Crow.
В угрупованні стверджують, що їм вдалося отримати та вивантажити базу даних історії перельотів, скомпрометувати всі критичні корпоративні системи, отримати контроль над персональними комп'ютерами співробітників.
"Найближчим часом розпочнеться публікація частини отриманих даних. Ми не просто знищили інфраструктуру - ми залишили слід... Персональні дані всіх росіян, які колись літали "Аерофлотом", тепер теж вирушили в подорож - правда, без багажу і в один кінець", - йдеться у заяві.
"Аерофлот" скасував вже десятки рейсів
Про збій у роботі інформаційних систем російська авіакомпанія повідомила вранці 28 липня. "У зв'язку з цим очікується вимушене коригування у розкладі виконуваних рейсів, у тому числі шляхом перенесення та скасування", - йдеться у заяві компанії.
На даний момент "Аерофлот" скасував близько 50 і переніс понад 25 рейсів.
У генеральній прокуратурі Росії підтвердили, що збій в інформаційній системі "Аерофлоту" стався внаслідок атаки хакерів - порушено кримінальну справу.
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