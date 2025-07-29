Таїланд і Камбоджа домовились про перемир'я

Під час переговорів у Малайзії лідери Камбоджі та Таїланду домовилися припинити бойові дії, які розпочалися минулого тижня та стали наймасштабнішим зіткненням між країнами за останні десять років. Угоду уклали невдовзі після жорстких заяв Трампа з економічними погрозами обом країнам.

Переговори відбулися в Путраджаї під егідою прем'єр-міністра Малайзії Анвара Ібрагіма, який зараз головує у регіональному блоці АСЕАН. Камбоджа та Таїланд погодилися припинити бойові дії та відновити прямі контакти.

"Негайне і безумовне припинення вогню" набуде чинності опівночі 29 липня, заявив Анвар, відкриваючи пресконференцію разом із лідерами Таїланду та Камбоджі. "Це остаточно", - додав він.

"Сьогодні у нас була дуже хороша зустріч і дуже хороші результати, які дають надію негайно зупинити бойові дії, що призвели до загибелі та поранень багатьох людей, а також масових переселень", - заявив прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет.

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пхумтам Вечаячай, який перед переговорами в Малайзії висловлював сумніви щодо щирості намірів Камбоджі, заявив, що Бангкок погодився на перемир'я, яке "сумлінно буде виконане обома сторонами".

Таїланд і Камбоджа звинувачували один одного на початку бойових дій минулого тижня, які потім переросли в артилерійські обстріли та авіаудари з боку Таїланду вздовж загального сухопутного кордону двох країн завдовжки близько 800 км.

З моменту початку бойових дій на кордоні 24 липня щонайменше 33 солдати та мирні жителі загинули, а тисячі громадян Таїланду та Камбоджі були змушені залишити свої будинки.

Анвар запропонував провести переговори про перемир'я незабаром після того, як затяжна територіальна суперечка вилилася у відкритий конфлікт. Китай та США також висловили готовність допомогти у врегулюванні.

Президент США Дональд Трамп у вихідні, перебуваючи із приватним візитом у Шотландії, зателефонував лідерам обох держав, закликаючи їх залагодити розбіжності, і попередив, що не укладатиме торгових угод з ними, якщо вони не припинять бойові дії.

У своїй соцмережі Truth Social він написав, що обидві країни "домовились негайно зустрітися і швидко виробити режим припинення вогню і, у підсумку, МИР!".

Після гри в гольф у своєму гольф-клубі Trump Turnberry у Шотландії президент США також заявив, що мир дасть можливість відновити економічні зв'язки з обома країнами:

"Коли все буде зроблено і мир буде близьким, я з нетерпінням чекаю на укладання торгових угод з обома країнами!"

Суть конфлікту

Вже понад століття Таїланд і Камбоджа заперечують належність територій, на яких розташовані стародавні храми Кхмерської імперії Преахвіхеа та Та Моан Тхом.

Кордон між двома країнами був переважно визначений, коли Камбоджа стала частиною французького Індокитаю у другій половині ХІХ століття.

1962 року Міжнародний суд ООН ухвалив, що Преахвіхеа належить Камбоджі, але зіткнення на кордоні поблизу спірних районів не припинилися.

В останні місяці, після того, як у травні внаслідок короткої перестрілки було вбито камбоджійського солдата, напруженість у відносинах двох країн почала наростати.

Обидві сторони посилили присутність військ на кордоні на тлі повномасштабної дипломатичної кризи, яка поставила крихкий коаліційний уряд Таїланду на межу краху.

У четвер, 24 липня, на кордоні почалися бойові дії, які всього за чотири дні переросли в найзапекліші зіткнення між двома країнами за останні десять років.

Україна до 2018 року активно експортувала бронетехніку Таїланду, переважно це були нові танки Т-84 "Оплот", яких продали близько 50 одиниць.