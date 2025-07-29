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АНАЛІТИКА

Прем'єр Франції про торгову угоду ЄС і США: Це похмурий день для Європи

 

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру вважає укладення торговельної угоди між Європейським Союзом та США "похмурим днем" для Європи.

"Угода фон дер Ляєн-Трамп: це похмурий день, коли альянс вільних народів, зібраних для утвердження своїх цінностей та захисту своїх інтересів, вирішує підкоритися", - написав він на платформі X.

У Європарламенті також критикують торгову угоду зі США

Очільник комітету з міжнародної торгівлі Європейського парламенту Бернд Ланґе (Bernd Lange) назвав угоду "однобокою".

"15-відсотковий тариф на імпорт означає приблизно чотирикратне збільшення попередніх тарифних ставок. Натомість імпортні мита на товари зі США будуть нульовими", - цитує його Tagesschau. Цей дисбаланс погіршить конкурентоспроможність ЄС, додав він.

Крім того, Ланґе зазначив, що 600 мільярдів євро, які ЄС має інвестувати в США, не створять стабільних робочих місць у Європі - це проти європейських інтересів.

Голова комітету ЄП з питань внутрішнього ринку Анна Кавацціні (Anna Cavazzini) також назвала угоду "дуже нерівною". "Стратегія шантажу" Трампа спрацювала, заявила представниця ФРН у Європарламенті.

У свою чергу, співголова фракції Лівої партії Мартін Шірдеван (Martin Schirdewan) закинув Європейській комісії, що вона поступилася президенту США.

Як відомо, 27 липня президент США Дональд Трамп і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомили про укладення торгової угоди між ЄС та США. Вашингтон залишить мито на товари з Євросоюзу на рівні 15 відсотків у всіх галузях, крім постачання сталі та алюмінію - на них діятиме ставка у 50 відсотків.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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