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В Туреччині показали кадри випробування нової термобаричної авіабомби GAZAP
13:39 28.07.2025 |
Турецький портал SavunmaSanayiST.com оприлюднив відео з випробуванням надпотужної авіабомби "GAZAP" ("Гнів"). Особливістю цієї авіабомби є термобаричний заряд вагою майже тонну, що робить GAZAP найпотужнішою в історії Туреччини неядерною авіабомбою.
За даними турецьких ЗМІ, під час детонації бомба розпадається на 10 основних фрагментів, які розкидають близько 10 тисяч металевих частинок у радіусі вибуху. Це технічне рішення збільшує зону ураження та ефективність застосування. Бомба створена на основі американської моделі Mk-84, однак турецькі медіа стверджують, що GAZAP має вищі бойові характеристики за рахунок значного посилення вибухової сили та дії уламків.
Додаткові технічні параметри бомби, а також інформація про її розробку наразі не розголошуються.
До слова, нещодавно турецька компанія Roketsan презентувала на міжнародній виставці оборонної промисловості IDEF 2025 балістичну ракету Tayfun Block 4 - першу гіперзвукову розробку такого типу в країні.
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