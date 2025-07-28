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У Росії єдиним бенефіціаром цивільного сектору економіки залишився ритуальний бізнес - розвідка
12:32 28.07.2025 |
Єдиним бенефіціаром цивільного сектору російської економіки цьогоріч є ритуальний бізнес.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Укрінформ.
Згідно з даними відомства, промислове виробництво в Росії за перше півріччя цього року зросло на 1,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, здебільшого - за рахунок державних замовлень для підприємств, пов'язаних із військово-промисловим комплексом.
Найбільше зростання зафіксоване у виробництві транспортних засобів спеціального призначення (у 3,4 раза більше порівняно з 2022 роком), електроніки та оптики (у 2,1 раза), а також металевих виробів (у 1,5 раза).
У цивільному секторі єдиним сегментом, який зростає, є ритуальні послуги. На тлі демографічного спаду і втрат на війні проти України за пів року цей сегмент ринку зріс на 16%, а його обсяг за січень-квітень сягнув майже 425 млн доларів.
Інші галузі цивільної промисловості, навпаки, демонструють спад. У червні загальний індекс промислового виробництва знизився на 1,9%, найбільше - у виробництві цивільного транспорту (-26,8 %), електроніки (-8,6 %) та шкіряних виробів (-4,7 %).
У липні індекс промислового оптимізму впав нижче від рівнів 2016 та 2022 років. 61% опитаних експертів вказали на «значно нижчі за норму» обсяги виробництва. Уперше із серпня 2022 року баланс очікувань щодо випуску став від'ємним.
На тлі спаду авторинку компанія «КамАЗ» слідом за «ГАЗ» та «АвтоВАЗ» переходить на чотириденний робочий тиждень. Одночасно експорт соняшникової олії знизився на 38% у річному обчисленні.
Кількість компаній, які планують скорочення персоналу, подвоїлася: з 6,9% у січні до 11,5% у червні. Найбільше - у видобутку, машинобудуванні та фармацевтиці.
«Поточна динаміка вказує на глибокі структурні дисбаланси, які загрожують технологічним втраченим потенціалом у цивільному секторі. Тим часом у Держдумі закликають карати громадян за «дискредитацію» вітчизняних товарів, трактуючи критику як «непатріотичну», - зауважують у розвідці.
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