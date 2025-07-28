Головний суперник Орбана поділився своїми поглядами на війну РФ проти України

Лідер опозиційної угорської партії "Тиса" Петер Мадяр сказав, що у російсько-українській війні немає сумнівів, хто є агресором, та сказав, що вважає прийнятними контакти з Москвою, коли це може переконати Кремль укладати мир.

Як повідомляє 444.hu, про це він сказав під час події, де ділився своїм баченням зовнішньої політики для Угорщини.

Петер Мадяр організував свою зовнішньополітичну подію паралельно з щорічною програмною промовою Орбана в межах "літнього університету Тушваньош".

У своєму виступі він сказав, що з нападом Росії на Україну "минуле пішло проти майбутнього" і немає сумнівів у тому, хто є відповідальним за війну.

Він продовжив, що Угорщина мала би щось робити для того, щоб зупинити війну, а не "лише говорити, писати дописи і лякати людей ескалацією".

Мадяр висловив думку, що якби за посередництва США з'явився реалістичний проєкт мирної угоди, на який Україна погоджується, тоді угорському лідеру було би варто телефонувати очільнику Кремля чи "сідати на військово-транспортний літак і переконувати російського диктатора щонайменш прочитати його".

Окрім цього, у своїй промові він говорив, що Угорщині доведеться обрати, чи бути у блоці з прогресивним Західним світом, чи з групою недемократичних країн на чолі з Росією.

"Угорщина не має дрейфувати, а має зайняти місце за "західним" столом. Ми не маємо дрейфувати туди-сюди між Сходом і Заходом - наше місце було, є і буде у Європі", - наголосив Петер Мадяр.

Також він зауважив, що якщо Угорщина очікує, аби у її внутрішні справи ніхто не втручався, то має чинити так само і поважати суверенітет інших країн.

У середині липня лідер "Тиси" розпочав передвиборчу кампанію на каное, заявивши, що його партія може самостійно перемогти Орбана на виборах 2026 року.

Угорський прем'єр Віктор Орбан тим часом продовжує інформаційну кампанію проти Мадяра. Минулого місяця в Угорщині з'явилися плакати і відеоролики, де суперника Орбана намагаються виставити "угорським Зеленським" і називають обох маріонетками зовнішніх гравців.