Гегсету наказали зупинити перевірки працівників на поліграфі після скарги одного з його радників, що боявся цього — WP

Білий дім наказав зупинити практику перевірки працівників Міністерства оборони на детекторі брехні після того, як один із радників міністра Піта Гегсета поскаржився на це, побоюючись такої перевірки й для себе.

Про це пише Washington Post із посиланням на джерела.

Перевірки на поліграфі в Міністерстві оборони США запровадили навесні - у такий спосіб Гегсет намагався виявити тих, хто «зливає» інформацію журналістам.

Після цього від людини, наближеної до адміністрації американського президента, надійшов телефонний дзвінок у Пентагон із вимогою зупинити процес перевірок на поліграфі.

До того таку перевірку пройшли працівники Об'єднаної міжвідомчої дорадчої групи, яка займається боротьбою з наркокартелями та охороною південного кордону, а також військовий помічник полковник Рікі Буріа, якого Гегсет згодом призначив старшим радником.

У самому Міністерстві оборони на запит WP не стали коментувати матеріал журналістів: «Одержимість фейкових медіа багатомісячними плітками з робочих місць - це відображення жалюгідного стану "журналістики" у Вашингтоні».

Ще у квітні видання Wall Street Journal і New York Times описували, як глава Пентагону погрожував іншим посадовцям оборони проходженням поліграфа. через витік про те, що міністерство планує провести секретний брифінг щодо Китаю, на якому буде присутнім Ілон Маск.

«Я під'єднаю тебе до чортового детектора брехні!» - кричав Гегсет на тодішнього очільника Об'єднаного комітету начальників штабів Крістофера Греді. У такий спосіб міністр оборони вимагав доказів того, що це не Греді злив інформацію про брифінг.

Зрештою, Греді так і не пройшов перевірку на детекторі брехні, а Гегсет згодом звинуватив у витоку ще кількох людей, зокрема директора Об'єднаного штабу Дага Сімса, якому він також погрожував поліграфом.

Скандали з витоками в Пентагоні

Наприкінці березня видання Atlantic повідомило, що його журналіста Джеффрі Ґолдберга випадково додали до чату членів команди президента США в месенджері Signal.

Журналіст став свідком обговорення ударів по позиціях єменських хуситів - чутливої інформації, обговорювати яку заборонено через незахищені канали, зокрема Signal.

Згодом стало відомо, що такий чат був не один - до другого належали дружина Гегсета, його брат та адвокат, із яким Гегсет теж ділився інформацією про операцію США проти хуситів.

На тлі цього керівника апарату Гегсета Джо Каспера, а також іще трьох посадовців Пентагону звільнили. Останні заявили, що анонімні посадовці міністерства «очорнили їхню репутацію безпідставними звинуваченнями». За їхніми словами, їм не повідомили, у чому їх звинувачували й чи було взагалі розслідування.

Крім скандалу із Signal, медіа також дізналися, що Ілон Маск мав відвідати брифінг Міністерства оборони, де обговорюватимуть секретну інформацію на випадок війни США з Китаєм, хоч він не має повноважень для ознайомлення з такими планами.

Це, мовляв, розлютило Трампа, а в Пентагоні ініціювали внутрішнє розслідування з перевірками на поліграфі після того, як Маск заявив, що посадовці відомства «зливають неправдиву інформацію зі злим умислом» про його відносини з військовими.