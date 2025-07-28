NASA скоротить майже чотири тисячі працівників - Reuters

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) скоротить штат на близько 20% або на майже чотири тисячі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За словами речника NASA, близько 3 870 осіб залишать своє поточне місце роботи, але ця кількість може змінитися «найближчими днями та тижнями».

Він додав, що кількість співробітників Агентства, що залишаться, становитиме близько 14 000 людей.

Bloomberg зазначає, що ці скорочення є частиною зусиль адміністрації президента США Дональда Трампа скоротити чисельності робочої сили у федеральних відомствах.

«Безпека залишається головним пріоритетом для нашого Агентства, оскільки ми балансуємо між необхідністю стати більш раціональною та ефективною організацією та роботою над тим, щоб забезпечити повну здатність продовжувати «золоту еру» досліджень та інновацій, зокрема на Місяць та Марс», - додали в NASA.

Перспектива масового відтоку співробітників з NASA викликала тривогу в галузі та в Агентстві. Деякі експерти стверджують, що ці скорочення призведуть до втрати у NASA деяких її найталановитіших співробітників.