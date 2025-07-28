ЄС заявив про неможливість виключення РФ з європейського проєкту термоядерного синтезу

Європейський Союз не може виключити Росію з Міжнародного експериментального термоядерного реактора (ITER) - найбільшого у світі наукового проєкту в галузі керованого термоядерного синтезу. Про це заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен у письмовій відповіді на запит депутатів Європарламенту, передає Euractiv.

За словами Йоргенсена, чинна угода про ITER не передбачає можливості примусового виключення будь-якої з країн-учасниць, включно з Росією. Припинити участь у проєкті країна може лише з власної ініціативи. До складу ITER, окрім Росії та ЄС, також входять Китай, Індія, Японія, Південна Корея та США. Проєкт реалізується на півдні Франції. Європа фінансує близько 45% його вартості, решта країн - приблизно по 9% кожна.

ITER вважається спробою створити "Святий Грааль" чистої енергетики - джерело енергії на основі термоядерних реакцій, аналогічних тим, що відбуваються у надрах зірок. У разі успіху проєкт може стати основою безпечної, безвуглецевої та практично невичерпної енергетики.

Попри санкції та міжнародну ізоляцію через напад на Україну, Росія залишається офіційним учасником ITER. Як наголосив Йоргенсен, Москва виконала всі свої зобов'язання в "натуральній формі" - передала проєкту передбачені компоненти та технології. Грошові внески становлять лише близько 10% бюджету, решта покривається через постачання обладнання та технологій. Такий формат, як зазначено на сайті ITER, дає змогу всім учасникам отримати цінний промисловий досвід у ключових технологіях термоядерного синтезу.

Йоргенсен також уточнив, що двосторонні контакти з Росією в межах проєкту зведено до мінімуму, а подальша експлуатація реактора не залежатиме від російських патентів або інтелектуальної власності. Таким чином, участь РФ у нинішній фазі будівництва обмежена і не створює критичної технологічної залежності.

У травні кілька депутатів від Європейської народної партії звернулися до Єврокомісії з питанням, які заходи Брюссель планує вжити для припинення участі Росії в ITER. Зокрема, вони вказали, що нова стратегія ЄС зі зменшення залежності від російських викопних і ядерних ресурсів не згадує про термоядерну енергетику.